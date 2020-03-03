Канунникова Нина Михайловна

Мудро смотрит с фотографии, строго заглядывая в душу, моя бабушка Нина Михайловна Канунникова — военный врач в годы Великой Отечественной войны. На снимке ей всего 25 лет. Когда я встречаюсь с этим взглядом, невольно вспоминаю наши с ней беседы — о ней, о времени, о войне.

8 июня 2016 года моей бабушке исполнилось бы 95 лет.

Родилась Нина Михайловна в Ельце, в семье Михаила Ивановича и Анны Александровны Ростовцевых. В 1939 году закончила среднюю школу и поступила учиться в Воронежский медицинский институт, затем продолжила обучение на лечебном факультете ульяновского вуза, откуда и была призвана в 1943 году на службу в Вооруженные Силы СССР. Закончив курсы усовершенствования медицинского состава в Саратове, в мае 1944 года была откомандирована в 264-й отдельный автомобильный батальон Второго Белорусского фронта начальником санитарной части.

Бабушка рассказывала, что первые дни приема раненых и больных с фронта ей было очень трудно: врачебный стаж небольшой, она не видела такого количества раненых и калек. Но сетовать и плакать было некогда. Бойцам нужно было оказывать помощь.

По воспоминаниям бабушки, врачи старались не только лечить своих пациентов, но и поднимать им настроение, укреплять дух. Своими силами организовывали концерты, пели и танцевали, ставили маленькие инсценировки. Но главная задача, которая стояла перед военврачом, состояла в том, чтобы восстановить силы солдат и их способность держать оружие в руках. Бабушка говорила, что за несколько недель буквально перевернулась вся ее жизнь. Тихая и мирная, казавшаяся теперь уже такой далекой, она была взорвана бесконечными стонами, стойким запахом крови — в общем, всеми атрибутами военной санитарной части.

Проблемы, которые больше всего волновали ее в те дни, где взять вчерашней студентке опыт военного врача? Ведь помощи ждут сейчас, сию минуту. Надо было работать и одновременно учиться.

Приходилось делать все: и оперировать, и переливать кровь, и делать перевязки, и накладывать гипс. И это в условиях, максимально приближенных к передовой.

Теперь она понимала, что счастье — просто остаться жить. Счастье — спасти человека, бойца. Сколько их, сбереженных медиками жизней за годы войны? И как радостно было осознавать ей, вспоминала бабушка, что многие из пациентов вновь становились в строй, шли к Победе, завоевали ее и потом еще долго жили под мирным небом.

Нина Михайловна была награждена орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После увольнения в запас с 1946 года и до ухода из жизни (42 года!) бабушка проработала акушером-гинекологом в Елецкой городской женской консультации. Своих пациентов она ласково называла: «Деточки!». Скольким людям помогла она! В этом был смысл всей ее жизни.

Добрая и в то же время жесткая, смелая и застенчивая, все понимающая и все прощающая, выдержанная и рассудительная, веселая, ласковая, излучающая тепло и любовь… Такой осталась в моей памяти бабушка, сильная женщина, прошедшая через ужасы войны, но не зачерствевшая душой.

Р. ЕВСЕЕВ,

внук.