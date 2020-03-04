Карасев Семен Акимович

Это мой дедушка. К сожалению, сведений о нем осталось немного.

Родился Семен Акимович 2 февраля 1909 года в Орловской области, в селе Черкасы Чибисовского района. До войны трудился в колхозе.

В армию был призван в июле 1941 года Чибисовским райвоенкоматом. Защищал Родину дедушка в 395-ом отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне.

Семен Акимович участвовал в боях в составе Западного фронта (с 18.12.1941года по 16.01.1942 года, затем Волховского, Первого Прибалтийского фронтов.

Был неоднократно ранен. Из госпиталя дедушка снова шел на фронт.

Во время наступательной операции в районе Дворников Шумилинского района 31 января 1944 года огнем своего орудия Семен Акимович подавил огонь противотанковых орудий и ручных пулеметов, тем самым обеспечил продвижение и занятие нашими стрелковыми подразделениями выгодного рубежа. В том же бою он уничтожил группу из 25 немцев и наши войска смогли занять промежуточный рубеж. Победу мой дедушка встретил под Берлином. За проявленное мужество и отвагу рядового С. А. Карасева представили к правительственной награде — ордену Славы III степени.

Здоровье деда было сильно подорвано, сказалось боевое прошлое, ранения. И в сентябре 1970 года он умер. Я горжусь своим дедом.

Е. Карасева,

внучка

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