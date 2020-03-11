Кобзев Николай Федорович

Это мой отец. Он родом из деревни Гнилуша (Елецкий район). Военную присягу принял в декабре 1944 года в 341-м запасном стрелковом полку. Первая запись о военной специальности в его военном билете — «пулеметчик».

…Шли последние месяцы войны, фашисты ожесточенно сопротивлялись. В феврале 1945 года в одном из боев отец был ранен в ногу, более трех месяцев лечился в госпитале. Победу встретил в Берлине. После окончания войны продолжил службу и демобилизовался только в ноябре 1950 года.

Отец награжден орденом Отечественной войны II степени, многими боевыми медалями. Вернувшись на родину, свыше 40 лет отработал в совхозе «Маяк» слесарем-медником. Еще до войны он окончил Уральское ремесленное училище. С металлом и техникой был на «ты»: «лечил» машины, крыл крыши домов, любил «копаться» в старинных настенных часах и швейных машинках, мастерил телевизионные антенны и паяльные лампы. Многое в нашем доме было сделано отцовскими руками. «Если Федорыч сделал, то это надежно!» — говорили в округе.

Было у отца и другое увлечение: он играл на трубе в духовом оркестре местного Дома культуры. А еще очень любил геометрию, помогал нам с сестрой решать школьные задачи. Когда появились внуки (их четверо и три правнука), с удовольствием занимался с ними.

Война напоминала о себе до последних дней жизни Николая Федоровича — беспокоила раненая нога, он прихрамывал. О боевом прошлом рассказывать не любил, даже речь на немецком языке не мог спокойно слушать. Часто говорил: «Не дай Бог, чтобы такое повторилось!».

В 1992 году отца не стало. Светлая ему память.

О. СКВОРЦОВА,

дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#