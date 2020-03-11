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Бессмертный полк

Ковешников Василий Дмитриевич

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Это мой отец. Он родился в 1894 году в селе Ново-Никольское Данковского района Липецкой области (бывшая Рязанская губерния). Закончил 4 класса церковно-приходской школы с отличием. Возможно, это определило его дальнейшую судьбу и профессию. Он самостоятельно освоил специальность счетного работника — вначале счетовода, а затем, после окончания месячных курсов, бухгалтера. Несмотря на мирную профессию, судьба распорядилась так, что отцу довелось участвовать в трех войнах.
На действительную (срочную) военную службу он был призван в 1914 году, а с 1915 по 1918 год находился на фронте, в окопах 1-й мировой войны. Проходил службу и воевал он в 90-м Онежском пехотном полку в качестве рядового стрелка. Это военное подразделение принимало непосредственное участие в боевых действиях на Румынском фронте. После Октябрьской революции, когда к власти пришли большевики, фронт прекратил свое существование, солдаты были распущены командирами по домам. Окончательно военные действия прекратились в марте 1918 года после заключения Брест-Литовского мирного договора. В этот период отец самостоятельно вернулся домой с фронта.
Не успел нормально отдохнуть от трехлетнего пребывания в окопах, как его вновь призвали на военную службу в Красную Армию. С 1918 по 1921 год, т. е. весь период гражданской войны, он проходил службу в 66-м отдельном батальоне ВЧК на Кавказе, участвовал боевых действиях.
После гражданской войны отец занимался мирным трудом в своем родном селе — работал счетоводом в колхозе, затем бухгалтером в сельпо. Женился. У них с мамой родились пятеро детей — два сына и три дочери. Старший сын (мой брат), Александр Ковешников, 1922 года рождения, также был участником Великой Отечественной войны. Воевал танкистом на Белорусском фронте. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».
В 1941 году, когда началась война, папе шел 48-й год, однако его возраст подпадал под мобилизацию. Поэтому уже в октябре отца снова призвали в армию — это была уже третья война в его жизни.
Службу он проходил в транспортном батальоне, а затем с апреля 1942 года по сентябрь 1945-го — в военно-полевой пекарне в качестве повозочного и пекаря. Эта хлебопекарня осуществляла выпечку и доставку хлеба для солдат 269-й стрелковой дивизии. Вместе с этим подразделением В. Д. Ковешников прошел от Курской дуги до Восточной Пруссии. Участвовал во многих наступательных операциях.
Считаю, что мой отец с честью и достоинством исполнил воинский долг и внес вклад в приближение Великой Победы. Свидетельством тому могут служить поощрения и награды. За наступательные действия приказами Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза И. В. Сталина ему объявлено около 20 благодарностей. Кроме того, он награжден орденом Красной Звезды, а также медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и несколькими юбилейными.
Демобилизовался отец в сентябре 1945 года. До выхода на пенсию бессменно работал главным бухгалтером Новоникольского сельпо Данковского райпотребсоюза. До конца своей жизни пользовался большим авторитетом и уважением на работе и у односельчан. Это был честный, добросовестный и законопослушный гражданин своей страны. Никогда не состоял ни в каких партиях. Ангел-хранитель оберегал его во всех трех войнах и помогал ему возвращаться домой живым и невредимым. Умер папа в возрасте 83 лет. Каждый год в День Победы я еду в Данковский район, чтобы возложить живые цветы на могилы отца и брата.
Н. КОВЕШНИКОВ,
сын.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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