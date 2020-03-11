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Бессмертный полк

Комаричев Михаил Андреевич

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Мой прадед Михаил Андреевич Комаричев родился в селе Голиково. На армейскую службу был призван в 1939 году, попал на финскую, а потом и на Великую Отечественную войну. Освобождал Украину, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Польшу. Михаил Андреевич имел много медалей, с фронта он вернулся в 1946 году. А вот его брат погиб под Киевом в 1943-м.
После войны прадед 45 лет работал трактористом. Был человеком честным, патриотом своей страны. Умер в 1999 году.
Е. КОСТИНА,
правнучка.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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