Камышева (в замужестве Коновалова) Анна Николаевна, 1922 года рождения, за год до начала войны окончила медицинское училище в городе Ельце. На фронт ушла в первые дни войны. Служила в эвакуационном госпитале № 2821 в звании младшего лейтенанта. Была членом в кандидаты ВКП(б) с 1943 года.

На войне исполняла обязанности старшего инструктора по лечебной физкультуре. Это была активная, серьезная девушка, хороший организатор молодежи, поэтому ее избрали комсоргом госпиталя. Как инструктор лечебной физкультуры Анна считалась одной из лучших по 3-й армии. Независимо от обстановки она умело применяла элементы физической культуры и лечебной гимнастики в массовых масштабах и тем самым помогала раненым включиться в лечебный процесс.

Вот один из примеров. Несмотря на трудные условия для физкультуры при скученности в землянках, Анна, как всегда, сумела наладить работу, организовав в зимних условиях на дворе солярий и спортивную площадку, где даже носилочные раненые получали сеансы двигательной гимнастики.

В другом случае, когда госпиталю было дано задание развернуться в лесу и в короткий срок выкопать землянки, Анна проявила инициативу и самоотверженность, организовав всю молодежь на копку и постройку землянок. Ее бригада в течение двух дней возвела большую землянку для раненых. Во время усиленного их поступления, когда образовался затор в санпропускнике, она вновь привлекла молодежь, открыла второй санпропускник и в течение нескольких часов проводила санобработку около 200 раненых, тем самым разгрузив сортировку.

Анна награждена медалью «За боевые заслуги».

Май 1945 года она встретила в Берлине, оставила свою роспись на одной из стен рейхстага.

В мирное время работала в санэпидемстанции лаборантом. Умерла в январе 1980 года.

Сын Анны Николаевны, елецкий поэт С. Н. Коновалов, в 2000 году написал поэму «Анна» о тяжелых испытаниях фронтовой жизни и ратном труде медсестры, посвятив ее матери.

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