Кульпин Федор Васильевич

Мой отец родился в 1912 году в многодетной крестьянской семье. В армию был призван в железнодорожные войска. После подготовки и учебы в звании старшего лейтенанта прибыл в Елец, где формировалась железнодорожная воинская часть. Здесь он встретил мою маму и женился. Елец стал ему второй родиной.

В 1938 году воинская часть отца была направлена на Дальний Восток на строительство железной дороги. А перед самой войной ее перебросили в западную Белоруссию. Когда фашисты напали на СССР, особенно сильный удар пришелся на пограничные войска. Отступала с тяжелыми боями и часть отца. Прикрывая отход своего подразделения, он с группой бойцов оказался отрезанным от своих. Продвигались в тылу врага. Пытались перейти линию фронта, но неудачно. Когда добрались до лесов Гомельщины, вышли на партизан. В их отряде после проверки отца назначили командиром роты.

О том, как он воевал, рассказывается в характеристике, которую дал ему командир партизанской бригады имени Железняка В. И. Шаруда: «Тов. Кульпин проявил себя как боевой дисциплинированный товарищ, пользовался большим авторитетом у своих подчиненных, а также у командира бригады. Его рота имела на своем счету 19 спущенных под откос эшелонов с живой силой и техникой. Кроме того, уничтожено 6 паровозов, автомашины с боеприпасами, 60 тонн бензина. Вырезано 6,5 километра телефонно-телеграфной связи, сожжено 6 мостов…».

Только в 1942 году родные получили от отца весточку о том, что жив. До этого он считался без вести пропавшим. Партизанский боевой путь Ф. В. Кульпина окончился осенью 1943 года. Перед этим он был дважды ранен, но оставался в строю. Третье ранение оказалось тяжелым, и отца эвакуировали для лечения на большую землю.

После госпиталей Федор Васильевич продолжил службу в железнодорожных войсках. Участвовал в боях за освобождение Украины. Потом его часть направили на восстановление разрушенных немцами железнодорожных путей, мостов, других объектов.

Закончив войну, он участвовал в строительстве Волго-Донского канала. А когда началось освоение целины, туда тоже была направлена воинская часть, в которой служил Ф. В. Кульпин, — для строительства железных дорог, мостов, социальных объектов. Вот так в переездах с места на место проходила жизнь нашей семьи. Как помню, в 6 часов утра отец уходил на работу, а возвращался, бывало, в 22 часа и позже, работая без выходных. У него было большое чувство долга перед народом, страной и семьей. Он всегда оставался дисциплинированным, строгим офицером и в тоже время душевным человеком, личным примером воспитывал своих подчиненных.

Отец награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, многими медалями, в том числе «Партизану Отечественной войны», знаком «Почетный железнодорожник».

В звании подполковника Ф. В. Кульпин по болезни ушел в отставку. Жил в Ельце, активно участвовал в общественной жизни города. Умер в 1975 году и похоронен с воинскими почестями на городском кладбище.

В. КУЛЬПИН,

сын.

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