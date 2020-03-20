новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Кульпин Федор Васильевич

0 0

Мой отец родился в 1912 году в многодетной крестьянской семье. В армию был призван в железнодорожные войска. После подготовки и учебы в звании старшего лейтенанта прибыл в Елец, где формировалась железнодорожная воинская часть. Здесь он встретил мою маму и женился. Елец стал ему второй родиной.
В 1938 году воинская часть отца была направлена на Дальний Восток на строительство железной дороги. А перед самой войной ее перебросили в западную Белоруссию. Когда фашисты напали на СССР, особенно сильный удар пришелся на пограничные войска. Отступала с тяжелыми боями и часть отца. Прикрывая отход своего подразделения, он с группой бойцов оказался отрезанным от своих. Продвигались в тылу врага. Пытались перейти линию фронта, но неудачно. Когда добрались до лесов Гомельщины, вышли на партизан. В их отряде после проверки отца назначили командиром роты.
О том, как он воевал, рассказывается в характеристике, которую дал ему командир партизанской бригады имени Железняка В. И. Шаруда: «Тов. Кульпин проявил себя как боевой дисциплинированный товарищ, пользовался большим авторитетом у своих подчиненных, а также у командира бригады. Его рота имела на своем счету 19 спущенных под откос эшелонов с живой силой и техникой. Кроме того, уничтожено 6 паровозов, автомашины с боеприпасами, 60 тонн бензина. Вырезано 6,5 километра телефонно-телеграфной связи, сожжено 6 мостов…».
Только в 1942 году родные получили от отца весточку о том, что жив. До этого он считался без вести пропавшим. Партизанский боевой путь Ф. В. Кульпина окончился осенью 1943 года. Перед этим он был дважды ранен, но оставался в строю. Третье ранение оказалось тяжелым, и отца эвакуировали для лечения на большую землю.
После госпиталей Федор Васильевич продолжил службу в железнодорожных войсках. Участвовал в боях за освобождение Украины. Потом его часть направили на восстановление разрушенных немцами железнодорожных путей, мостов, других объектов.
Закончив войну, он участвовал в строительстве Волго-Донского канала. А когда началось освоение целины, туда тоже была направлена воинская часть, в которой служил Ф. В. Кульпин, — для строительства железных дорог, мостов, социальных объектов. Вот так в переездах с места на место проходила жизнь нашей семьи. Как помню, в 6 часов утра отец уходил на работу, а возвращался, бывало, в 22 часа и позже, работая без выходных. У него было большое чувство долга перед народом, страной и семьей. Он всегда оставался дисциплинированным, строгим офицером и в тоже время душевным человеком, личным примером воспитывал своих подчиненных.
Отец награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, многими медалями, в том числе «Партизану Отечественной войны», знаком «Почетный железнодорожник».
В звании подполковника Ф. В. Кульпин по болезни ушел в отставку. Жил в Ельце, активно участвовал в общественной жизни города. Умер в 1975 году и похоронен с воинскими почестями на городском кладбище.
В. КУЛЬПИН,
сын.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Курганов Николай Иванович

Курносова Мария Ивановна

Кузьмин Николай Александрович

Кузнецов Никита Степанович

Кузнецова Мария Петровна

1 из 34

Подписывайтесь на нас @kznam_ru