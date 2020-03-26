Луценко Василий Иванович

Мой прадедушка родился 4 марта 1917 года в станице Терской Моздокского района Северо-Осетинской АССР.

На службу в армию был призван 5 января 1939 года в 307-й артиллерийский полк (в то время в армии служили 3 года). Еще не закончилась его служба, как началась Великая Отечественная война. В. И. Луценко воевал с июня 1941-го по май 1945 года. Сначала в должности ездового, затем разведчика-наблюдателя артиллерийских и минометных частей, и в итоге стал командиром отделения разведки. Воинское звание — сержант.

307-й артиллерийский полк — полк знаменитых «катюш», входил в состав 169-й стрелковой дивизии. Эта дивизия в июле-августе 1941 года участвовала в боях у Днепропетровска и Полтавы. В 1942 году сражалась под Харьковом. В сентябре 1942 года она прибыла под Сталинград https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 и приняла участие в Сталинградской битве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0. В марте 1943 года дивизия была включена в состав 11-й гвардейской армии https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F, вместе с которой летом 1943 года вела бои на Курской дуге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0, освободив за период июльских боев 20 населенных пунктов. В ходе Рогачевско-Жлобинской операции в феврале 1944 года освободила г. Рогачев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4), и в честь этого получила название Рогачевской. Участвовала в операции «Багратион» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F), освобождала Польшу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0, Восточную Прусси https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8Fю, штурмовала Берлин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F и завершила свой боевой путь на реке Эльб https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)е, в районе города Гентин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD.

Сержант Луценко был человеком дисциплинированным, внимательным и осторожным. А организованная им разведка и наблюдение позволяли выявлять группировки артиллерийских и минометных батарей противника, системы его оборонительных сооружений и противотанкового огня. За все время войны мой прадедушка не имел ранений и контузий. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». Демобилизован 20 марта 1946 года.

После войны Василий Иванович женился и переехал в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР, где работал сначала бондарем на тарной базе, затем слесарем на Грозненском ремонтно-механическом заводе до самой пенсии. За добросовестный труд поощрялся премиями, грамотами, его портрет помещался на доску Почета.

К сожалению, моему прадедушке пришлось пережить еще одну войну — чеченскую. Уже будучи очень пожилым человеком, он со своими близкими целый год провел в подвале своего дома, скрываясь от бомб и снарядов. Чтобы хоть как-то прокормить свою семью в тот нелегкий период, в возрасте 80 лет, в моменты затиший, он садился на велосипед и ехал на рынок продавать то, что делал своими золотыми руками. В 1997 году В. И. Луценко переехал в Елец, где умер 13 января 2010 года.

Его родные — 2 дочери, 3 внука и 3 правнука — очень гордятся своим отцом, дедом и прадедом. Он для нас был и остается примером смелости, мужества, порядочности, ответственности, доброты, мастерства в своем деле.

Е. ГРИДЧИН,

правнук.

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