Лыков Михаил Васильевич

Мой прадедушка Михаил Васильевич Лыков родился в 1915 году в селе Паниковец Елецкого района. В 1937 году он был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в советско-финской войне, был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».

Когда на нашу страну напала фашистская Германия, прадедушка с первых дней войны ушел добровольцем защищать Родину. Сражался с врагами на Карельском фронте в звании сержанта. Как старший радист выполнял очень ответственную задачу — обеспечивал бесперебойную связь командного пункта батальона с командным пунктом полка. В 1941 году прадедушка получил ранение.

После госпиталя Михаил Васильевич вновь сражался на Карельском фронте. В ходе боя в районе деревни Кавгозеро он проявил мужество, занимаясь обеспечением радиосвязи с командным пунктом полка, и был за этот бой награжден медалью «За отвагу».

Позднее, в 1944 году, в период наступательных боев в Мурманской области мой прадед вновь был награжден медалью «За отвагу». Как сказано в наградном листе, он под шквалистым огнем противника обеспечивал бесперебойную связь батальона со штабом полка и, несмотря на обстрел командного пункта, сохранил радиостанцию, что позволило командирам держать связь во время боя и победить. Здесь Михаил Васильевич получил тяжелое ранение в плечо.

Однако, подлечившись, снова вернулся на фронт и воевал до самой Победы. Домой он вернулся в конце 1945 года.

Мы бережно храним его награды и гордимся его подвигами.

Ю. ЛУКИНА,

ученица 7 «А» класса гимназии № 97.

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