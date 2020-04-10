Макаров Алексей Иванович

Мой отец родился в деревне Федоровка Елецкого района. Там же прошли его детство и юность. А в 1939 году его призвали в армию.

Он служил на границе с Польшей, был рядовым солдатом. И когда на нашу страну напала фашистская Германия, мой отец и его однополчане оказались в числе тех, кто принял первый бой. В этой схватке он был контужен и попал в плен. Так и кончилась его война. Начались лагеря. Он стал узником концлагеря в районе Кенигсберга, теперь это Калининград.

Все долгие четыре года войны, как и другие узники, терпел голод, холод, побои, издевательства и другие нечеловеческие лишения. Я хорошо помню его рассказы о том, каково было в немецком плену. Вспоминал он не очень охотно, мало, но и этого хватило бы на целую книгу. Например, о том, как немцы били и травили собаками беззащитных, истощенных людей. В лагере мой отец лишился руки. Его оперировали без наркоза, и за раной не было никакого ухода, так что в итоге в ней черви завелись. И все-таки несмотря ни на что, папа выжил.

Его освободила Советская армия в 1945 году. Он вернулся домой и, казалось, все ужасы позади, теперь можно жить спокойно и счастливо! Отец женился, родились детишки.

Однако все наше детство прошло под знаком ожидания беды. Папу частенько вызывали в особый отдел, и каждый раз перед уходом из дома он прощался с нами. В то время — и это знали все — военнопленных считали едва ли не предателями Родины. Наверное, поэтому отец и рассказывал нам о том, что пережил в плену, чтобы хотя бы мы, его дети, знали: он не сотрудничал с немцами.

Все кончилось только в 1957 году. Тогда папа, как и многие другие военнопленные, был полностью оправдан, и его больше не вызывали никуда. Он наконец получил статус участника Великой Отечественной войны.

Алексей Иванович Макаров окончил всего четыре класса школы, но был человеком очень любознательным, много читал, любил историческую литературу, поэзию, был патриотом Родины.

Сегодня, спустя многие годы, я понимаю, как прав был наш отец, который, несмотря на всю боль и несправедливость, выпавшие на его долю, все же воспитывал нас в любви и уважении к своей стране, армии, истории.

В. ПОНОМАРЕВА,

ул. Октябрьская.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#