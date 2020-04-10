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Бессмертный полк

Максимов Спиридон Стефанович

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Мой папа родился в селе Власово (Измалковский район), до войны был здесь председателем колхоза «Вторая пятилетка». Затем руководил Измалковской машинно-тракторной станцией (МТС).
У Спиридона Стефановича была бронь, когда началась Великая Отечественная война, но он пошел на фронт добровольцем. И погиб, будучи политруком 132-й стрелковой дивизии, 26 ноября 1941 года — в боях на московском направлении. Не успел получить никаких наград (а я убеждена, что если бы он остался жив, они бы у него непременно были). И даже фото военных лет не осталось.
Для меня папа — герой, он всегда им останется. Когда папа ушел на фронт, мы, трое детей, остались с мамой и бабушкой (папиной мамой). Тяжело было. Кто помнит это время, меня поймет.
А я постоянно вспоминаю стихотворение, где были такие строки:
На отца я хочу быть похожей,
Я хочу быть достойной отца.
А. МАКСИМОВА,
дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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