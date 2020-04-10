Маликов Федор Иванович

Мой отец Федор Иванович Маликов родился 17 февраля 1914 года. К труду приобщился рано. С шести лет начал ходить с мамой на елецкую табачную фабрику, где чем мог помогал ей в работе. Женился молодым. Ему было 18 лет, а супруге 16. К 26 годам у него уже было трое детей: мне — 6, сестре — 3 годика. А как только родилась наша младшая Шурочка, едва маму выписали из роддома, отца забрали на фронт. Потому что это случилось 22 июня 1941 года. Этим же летом во флигель, где мы жили, попала бомба. К счастью, все остались живы, но свой угол мы потеряли.

Папа на фронте был связистом, не раз его ранило: налаживая связь, подорвался на мине, чудом остался в живых. Попал в госпиталь в Елец, в один из дней отпросился, чтобы повидать нас. В ту ночь, когда был дома, госпиталь на улице Советской разбомбили. От него осталась только огромная воронка. И вновь отца спасла судьба.

После третьего ранения на фронт он больше не попал, его отправили на Урал, на завод, где делали бомбы. Папа обладал красивым почерком, работал в отделе кадров. А в 1945 году, когда кончилась война, вернулся домой. Трудился на табачной фабрике начальником лесотарного цеха. В 1950 году у него родилась еще одна дочка — Галина.

Военные годы и раны давали о себе знать. 16 февраля 1986 года папы не стало.

Л. БОРИСОВА,

дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#