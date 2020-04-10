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Бессмертный полк

Малютин Николай Васильевич

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Мой папа Николай Васильевич Малютин был призван в армию в июне 1941 года. Прошел подготовку в Алцуфьевской авиашколе по специальности «радиотелеграфист». Служил в 4-й гвардейской мотомеханической части.
В одном из боев, 12 сентября 1943 года, он был тяжело ранен в грудь и в живот, находился на излечении в госпитале в городе Горьком до января 1944 года. Вернулся в строй и воевал до самой Победы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
После войны папа окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-электрик». Работал в дистанции сигнализации и связи Юго-Восточной железной дороги.
Е. МАЛЮТИНА,
дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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