Малявин Иван Иванович

Мой отец родился в 1919 году в селе Афанасьево Чернавского района Орловской области.

В 1940 году его призвали в армию. Служил, судя по подписям на фотографиях, где-то в Армении. А когда началась война, его отправили на фронт.

Где и как воевал мой отец, я в подробностях не знаю, он не очень охотно рассказывал нам о своем боевом пути. Знаю лишь, что довелось ему и партизанить в брянских лесах, и освобождать Польшу, Чехословакию. Еще он вспоминал, как пришлось им поздней осенью переплывать реку, покрытую уже тоненькой корочкой льда, буквально проламывая этот лед своим телом. А в Берлине отец прикрывал огнем отряд, который устремился к рейхстагу, чтобы водрузить над ним Красное Знамя. Это было, я думаю, одно из множества знамен, которые подняли над зданием наши солдаты.

Папа был ранен на войне. Он пришел с больными легкими, с осколками в теле. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

Я горжусь своим отцом. Он был нам примером во всем: никогда не трусил, научил нас трудиться, ездить на лошади, на велосипеде, работать в огороде, косить траву и копать землю. Он все умел и всему, что знал, научил нас.

Т. ИЗМАЛКОВА,

дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#