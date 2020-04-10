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Бессмертный полк

Малявин Иван Иванович

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Мой отец родился в 1919 году в селе Афанасьево Чернавского района Орловской области.
В 1940 году его призвали в армию. Служил, судя по подписям на фотографиях, где-то в Армении. А когда началась война, его отправили на фронт.
Где и как воевал мой отец, я в подробностях не знаю, он не очень охотно рассказывал нам о своем боевом пути. Знаю лишь, что довелось ему и партизанить в брянских лесах, и освобождать Польшу, Чехословакию. Еще он вспоминал, как пришлось им поздней осенью переплывать реку, покрытую уже тоненькой корочкой льда, буквально проламывая этот лед своим телом. А в Берлине отец прикрывал огнем отряд, который устремился к рейхстагу, чтобы водрузить над ним Красное Знамя. Это было, я думаю, одно из множества знамен, которые подняли над зданием наши солдаты.
Папа был ранен на войне. Он пришел с больными легкими, с осколками в теле. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».
Я горжусь своим отцом. Он был нам примером во всем: никогда не трусил, научил нас трудиться, ездить на лошади, на велосипеде, работать в огороде, косить траву и копать землю. Он все умел и всему, что знал, научил нас.
Т. ИЗМАЛКОВА,
дочь.

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