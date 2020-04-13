Михайлов Алексей Степанович

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Эти слова из песни как нельзя лучше напоминают о том, что Великая Отечественная война задела своим черным крылом каждый дом, каждую семью. И во многих из них помнят своих героев, чтут их память, передавая рассказы о них из поколения в поколение.

В преддверии 70-летия Великой Победы редакция «Красного знамени» начинает реализацию проекта «Бессмертный полк». Такая акция уже не первый год проводится во многих городах, в том числе в Липецке. В День Победы родные погибших или умерших участников войны организованно, отдельной колонной идут на параде с портретами своих родных.

Мы начинаем публикацию рассказов о тех, чьи портреты ельчане готовы пронести по улицам Ельца 9 мая 2015 года.

Наш отец, участник и инвалид Великой Отечественной войны Алексей Степанович Михайлов родился 22 апреля 1924 года в селе Пол-Успенье Успенского сельского Совета Краснозоренского района Орловской области, умер 1 октября 1970 года.

В ряды Красной Армии вступил 22 февраля 1942 года. Военную службу начал рядовым красноармейцем, закончил войну капитаном. Служил в 18-м запасном стрелковом полку 3-й армии (г. Ефремов Тульской области) с 22 февраля по 15 мая 1942 года — красноармейцем-химиком, затем воевал на Брянском фронте в 868-м стрелковом полку 287-й стрелковой дивизии красноармейцем-стрелком. Закончил курсы младших лейтенантов 3-й армии Брянского фронта и с 31 декабря по 10 марта 1943 года был командиром минометного взвода.

10 марта 1943 года получил тяжелое ранение в левое плечо (руку удалось спасти, но она так и осталась на 6 см короче) и по 27 мая 1943 года находился на излечении в 1869-м эвакогоспитале 48-й армии Центрального фронта. Потом снова вернулся в строй, сражался командиром минометного взвода на Центральном и Белорусском фронтах, а с 25 октября 1944 года — командиром минометной роты. В 1944 году отец был награжден орденом Красной звезды.

После войны находился в распоряжении отдела кадров Группы советских войск в Германии, в 1947 году уволен в запас по состоянию здоровья.

К сожалению, отец умер рано — ему было всего 46 лет, старшей дочери тогда было 11 лет, средней — 10, младшей — около 6. Мы практически ничего не можем вспомнить из его рассказов о войне. Да он, наверное, и не рассказывал, слишком малы мы были для этого, поэтому имеем о нем только документальные сведения.

Дочери

А. МИХАЙЛОВА и Л. ЛАВРИЩЕВА.

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