новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Михайлов Алексей Степанович

0 0

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Эти слова из песни как нельзя лучше напоминают о том, что Великая Отечественная война задела своим черным крылом каждый дом, каждую семью. И во многих из них помнят своих героев, чтут их память, передавая рассказы о них из поколения в поколение.
В преддверии 70-летия Великой Победы редакция «Красного знамени» начинает реализацию проекта «Бессмертный полк». Такая акция уже не первый год проводится во многих городах, в том числе в Липецке. В День Победы родные погибших или умерших участников войны организованно, отдельной колонной идут на параде с портретами своих родных.
Мы начинаем публикацию рассказов о тех, чьи портреты ельчане готовы пронести по улицам Ельца 9 мая 2015 года.
Наш отец, участник и инвалид Великой Отечественной войны Алексей Степанович Михайлов родился 22 апреля 1924 года в селе Пол-Успенье Успенского сельского Совета Краснозоренского района Орловской области, умер 1 октября 1970 года.
В ряды Красной Армии вступил 22 февраля 1942 года. Военную службу начал рядовым красноармейцем, закончил войну капитаном. Служил в 18-м запасном стрелковом полку 3-й армии (г. Ефремов Тульской области) с 22 февраля по 15 мая 1942 года — красноармейцем-химиком, затем воевал на Брянском фронте в 868-м стрелковом полку 287-й стрелковой дивизии красноармейцем-стрелком. Закончил курсы младших лейтенантов 3-й армии Брянского фронта и с 31 декабря по 10 марта 1943 года был командиром минометного взвода.
10 марта 1943 года получил тяжелое ранение в левое плечо (руку удалось спасти, но она так и осталась на 6 см короче) и по 27 мая 1943 года находился на излечении в 1869-м эвакогоспитале 48-й армии Центрального фронта. Потом снова вернулся в строй, сражался командиром минометного взвода на Центральном и Белорусском фронтах, а с 25 октября 1944 года — командиром минометной роты. В 1944 году отец был награжден орденом Красной звезды.
После войны находился в распоряжении отдела кадров Группы советских войск в Германии, в 1947 году уволен в запас по состоянию здоровья.
К сожалению, отец умер рано — ему было всего 46 лет, старшей дочери тогда было 11 лет, средней — 10, младшей — около 6. Мы практически ничего не можем вспомнить из его рассказов о войне. Да он, наверное, и не рассказывал, слишком малы мы были для этого, поэтому имеем о нем только документальные сведения.
Дочери
А. МИХАЙЛОВА и Л. ЛАВРИЩЕВА.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Мячин Андрей Дмитриевич

Мухина АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА

Мухин БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Муругов Иван Васильевич

Морозов Георгий Андреевич

1 из 43