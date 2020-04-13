Мой дедушка Морев Афанасий Владимирович родился в 1898 году в Ельце. Война застала его работающим на хлебозаводе. Не забирали на фронт, так как у него была бронь, говорили, ты тоже помогаешь фронту, выпекая хлеб. Афанасию было 44 года, и он очень переживал, что такой здоровый и рослый мужик не на войне. Дважды ходил в военкомат и просился на фронт. Бабушка рассказывала, что в начале 1943-го его все-таки призвали. Он был рядовым, пулеметчиком в 307-й стрелковой дивизии, воевал на Орловско-Курской дуге. А 28 июля 1943 г. Морев Афанасий Владимирович геройски погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Похоронен в д. Светлый Луч Дмитровского р-на Орловской обл.

Прошло более 70 лет, но в нашей семье помнят об Афанасии Владимировиче. Он оставил свое продолжение. Тогда, в 1943-м, у него была жена и двое детей: 9-летняя дочь и 6-летний сын. А сейчас продолжают род три внучки: Ирина, Лена и Женя, четверо правнуков: Александра, Ксения, Тася и Вадим. Думаю, что дедушка был бы очень этому рад.

И. ЧЕРЕПОВА,

внучка.

А. В. Морев (слева).

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