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Бессмертный полк

Морозова Александра Никитична

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Моя мама родилась в 1924 году. В начале войны окончила школу в г. Ельце, затем работала в военном госпитале. Ухаживала за ранеными. Рассказывала, как покупала молоко на рынке для летчика, у которого было тяжелое ранение. Когда продавец узнала об этом, стала предлагать этот продукт бесплатно. Мама часто вспоминала то время: как рыли окопы, тушили зажигательные бомбы, недоедали и недосыпали, как боялись авианалетов. А еще рассказывала о своих братьях — участниках Великой Отечественной войны: Алексее Никитиче Богачеве — связисте и Виталии Никитиче — летчике, вернувшихся домой с ранениями.
В мирное время мама работала учителем, директором Чернышевской школы, награждена медалями юбилейными и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В январе 2015 года ее не стало. Мы все — дети, внучки, правнук — навсегда сохраним память о ней.
С. АГАПОВА,
дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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