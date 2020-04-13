Морозова Александра Никитична

Моя мама родилась в 1924 году. В начале войны окончила школу в г. Ельце, затем работала в военном госпитале. Ухаживала за ранеными. Рассказывала, как покупала молоко на рынке для летчика, у которого было тяжелое ранение. Когда продавец узнала об этом, стала предлагать этот продукт бесплатно. Мама часто вспоминала то время: как рыли окопы, тушили зажигательные бомбы, недоедали и недосыпали, как боялись авианалетов. А еще рассказывала о своих братьях — участниках Великой Отечественной войны: Алексее Никитиче Богачеве — связисте и Виталии Никитиче — летчике, вернувшихся домой с ранениями.

В мирное время мама работала учителем, директором Чернышевской школы, награждена медалями юбилейными и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В январе 2015 года ее не стало. Мы все — дети, внучки, правнук — навсегда сохраним память о ней.

С. АГАПОВА,

дочь.

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