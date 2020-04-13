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Бессмертный полк

Морозов Георгий Андреевич

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Это мой двоюродный дедушка, он был генерал-полковником. Человек яркой и слав­ной судьбы, на протяжении многих лет не­разрывно связанной Советской Армией с Московским военным округом.
Родился он 5 мая 1924 года в Алек­сандровке Елецкого района в большой трудовой крестьян­ской семье. В субботу, 21 июня 1941 года, полу­чил аттестат зрелости и намеревался по­ступать в Воронежский сельскохозяйствен­ный институт, но «завтра была война», а с ней — работа на заводе, выпускавшем военную продукцию, пять дней фашистской оккупации Ельца, которых оказалось вполне достаточно для того, чтобы познать все «прелести» гитлеровского «но­вого порядка». И, наконец, освобождение города в ходе Елецкой наступательной операции. В февра­ле 1942 года Г. Морозова призвали на военную службу. Сначала была учеба в запас­ном полку, затем на курсах младших лейтенантов и назначение на должность коман­дира пулеметного взвода.
Как вспоминал Георгий Андреевич, «ху­дой юнец, в ботинках с обмотками, в выц­ветшем обмундировании, в пилотке с заса­ленными краями, в куцей телогрейке пред­стал перед взводом, многие солдаты кото­рого были в два раза старше меня».
Война — учитель жестокий, ошибок не прощает. Глубокой болью от­зывались в памяти генерала Г. А. Морозова воспоминания о неудачном наступлении, предпринятом в середине февраля 1943 года с целью овладеть опорным пунктом обороны противника. Штурм был подготовлен плохо. Пехота поднялась в ата­ку после окончания артиллерийской подго­товки. Но по глубокому и рыхлому снегу пере­двигались красноармейцы медленно, поэтому солдаты противника успели выйти из укрытий и встретить наступающих плотным прицель­ным огнем.
Георгий Морозов, накануне атаки сменивший выбывшего из строя коман­дира пулеметной роты, получив приказ по­ставить расчеты станковых пулеметов в бо­евые порядки пехоты и идти в наступление вместе с ней, предложил оставить пулеметы в окопах и осуществлять огневую под­держку атаки огнем с места, через головы атакующих. Но в ответ был обвинен в трусо­сти. В конце концов воинское начальство принял половинчатое решение: часть пулеметов поставить в боевые поряд­ки пехоты (где их уничтожил неприятель), а часть оставить на месте (вот они-то и обеспечили огневую поддержку атаки и прикры­ли отход остатков батальона на исходные позиции).
Невероятно, но факт: другая подобно­го рода операция, проведенная 12 июня 1943 года по захвату господствующей высоты, завершилась успешно и без потерь. А при­чина предельно проста: длительная и тща­тельная подготовка, многократные и упор­ные тренировки, глубокая и всесторонняя отработка вопросов взаимодействия войск. В ре­зультате пехота пошла в атаку не после ар­тподготовки, а в ходе ее, с приближением пехотных цепей к разрывам своих снаря­дов артиллерия перенесла огонь в глубину обороны противника, а пехота, забросав немцев гранатами, успешно штурмовала вражеские позиции.
«Но оказалось, что и здесь мы, командиры, до­пустили оплошность: сосредоточив все внимание на том, чтобы научить солдат ата­ковать, захватывать вражеские позиции, не уделили должного внимания тому, чтобы научить их закреплять взятое», — вспоминал Георгий Ан­дреевич. Поэтому, ког­да немцы, отлично знавшие расположение своей обороны, стали по траншеям, ходам сообщения, закрытым участкам местности приближаться к занятым нашими бойцами траншеям и забрасывать их гранатами, батальон Морозова понес большие потери и был вынужден от­ступить. Это еще раз показало, что на вой­не нет мелочей, что тысячу раз прав был Суворов, учивший: «Истинный полко­водец побеждает своего противника еще не доходя до него: сначала надо победить мыслью, а потом уже делом».
Когда в ходе Курской битвы 12 июля 1943 года войска Брянского фронта перешли в наступление, Г. А. Морозову пришлось вступить в командование батальоном. Комбат в 19 лет! «А вообще-то меня солдаты уважали, несмотря на мою молодость,- говорил Георгий Анд­реевич. — Видимо, потому что я жил как солдат и с солдатами, ничем не выделяясь, старал­ся найти подход к каждому».
О том, как действовал лейтенант Морозов в должности командира батальона, говорит тот факт, что за месяц наступательных боев он был удостоен дву­х боевых наград — сначала ордена Александра Невского, а затем уже непосредственно за бои в Орле — ордена Оте­чественной войны I степени.
Вот что сказано в представлении к награждению: «…Морозов в бою за город Орел показал себя воином-героем… Несмотря на сильный огонь врага, умело построив боевые порядки батальона, повел своих бойцов вперед, увлекая их личным примером, и первым ворвался на улицы города… Враг не выдержал стремительного натиска бойцов товарища Морозова и бежал из города…».
После боев за Орел молодой командир повел своих солдат вперед на запад, но 18 сентября 1943 года во время форсирования реки Десны лейтенант Морозов был тяжело ранен — осколок мины перебил ступню правой ноги.
А дальше были долгие и мучительные месяцы лечения, пребывание в отдельном полку резерва офицерского состава, учеба на курсах «Выстрел», служба в отделе боевой подготовки Архангельского военного округа, учеба в Военной академии имени М. В. Фрунзе, а после нее еще 13 лет службы в Московском военном округе на различных командных и штабных должностях.
Затем — передислокация дивизии из МВО на Дальний Восток, учеба в Военной академии Генерального штаба и опять служба на Дальнем Востоке и в Сибири, должность начальника одного из ведущих управлений — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР,
кратковременное пребывание в группе генеральных инспекторов, а осенью 1987 года Георгий Андреевич Морозов вышел в отставку.
Умер он в 2005 году.
С. МОРОЗОВ,
двоюродный внук.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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