Морозов Георгий Андреевич
Это мой двоюродный дедушка, он был генерал-полковником. Человек яркой и славной судьбы, на протяжении многих лет неразрывно связанной Советской Армией с Московским военным округом.
Родился он 5 мая 1924 года в Александровке Елецкого района в большой трудовой крестьянской семье. В субботу, 21 июня 1941 года, получил аттестат зрелости и намеревался поступать в Воронежский сельскохозяйственный институт, но «завтра была война», а с ней — работа на заводе, выпускавшем военную продукцию, пять дней фашистской оккупации Ельца, которых оказалось вполне достаточно для того, чтобы познать все «прелести» гитлеровского «нового порядка». И, наконец, освобождение города в ходе Елецкой наступательной операции. В феврале 1942 года Г. Морозова призвали на военную службу. Сначала была учеба в запасном полку, затем на курсах младших лейтенантов и назначение на должность командира пулеметного взвода.
Как вспоминал Георгий Андреевич, «худой юнец, в ботинках с обмотками, в выцветшем обмундировании, в пилотке с засаленными краями, в куцей телогрейке предстал перед взводом, многие солдаты которого были в два раза старше меня».
Война — учитель жестокий, ошибок не прощает. Глубокой болью отзывались в памяти генерала Г. А. Морозова воспоминания о неудачном наступлении, предпринятом в середине февраля 1943 года с целью овладеть опорным пунктом обороны противника. Штурм был подготовлен плохо. Пехота поднялась в атаку после окончания артиллерийской подготовки. Но по глубокому и рыхлому снегу передвигались красноармейцы медленно, поэтому солдаты противника успели выйти из укрытий и встретить наступающих плотным прицельным огнем.
Георгий Морозов, накануне атаки сменивший выбывшего из строя командира пулеметной роты, получив приказ поставить расчеты станковых пулеметов в боевые порядки пехоты и идти в наступление вместе с ней, предложил оставить пулеметы в окопах и осуществлять огневую поддержку атаки огнем с места, через головы атакующих. Но в ответ был обвинен в трусости. В конце концов воинское начальство принял половинчатое решение: часть пулеметов поставить в боевые порядки пехоты (где их уничтожил неприятель), а часть оставить на месте (вот они-то и обеспечили огневую поддержку атаки и прикрыли отход остатков батальона на исходные позиции).
Невероятно, но факт: другая подобного рода операция, проведенная 12 июня 1943 года по захвату господствующей высоты, завершилась успешно и без потерь. А причина предельно проста: длительная и тщательная подготовка, многократные и упорные тренировки, глубокая и всесторонняя отработка вопросов взаимодействия войск. В результате пехота пошла в атаку не после артподготовки, а в ходе ее, с приближением пехотных цепей к разрывам своих снарядов артиллерия перенесла огонь в глубину обороны противника, а пехота, забросав немцев гранатами, успешно штурмовала вражеские позиции.
«Но оказалось, что и здесь мы, командиры, допустили оплошность: сосредоточив все внимание на том, чтобы научить солдат атаковать, захватывать вражеские позиции, не уделили должного внимания тому, чтобы научить их закреплять взятое», — вспоминал Георгий Андреевич. Поэтому, когда немцы, отлично знавшие расположение своей обороны, стали по траншеям, ходам сообщения, закрытым участкам местности приближаться к занятым нашими бойцами траншеям и забрасывать их гранатами, батальон Морозова понес большие потери и был вынужден отступить. Это еще раз показало, что на войне нет мелочей, что тысячу раз прав был Суворов, учивший: «Истинный полководец побеждает своего противника еще не доходя до него: сначала надо победить мыслью, а потом уже делом».
Когда в ходе Курской битвы 12 июля 1943 года войска Брянского фронта перешли в наступление, Г. А. Морозову пришлось вступить в командование батальоном. Комбат в 19 лет! «А вообще-то меня солдаты уважали, несмотря на мою молодость,- говорил Георгий Андреевич. — Видимо, потому что я жил как солдат и с солдатами, ничем не выделяясь, старался найти подход к каждому».
О том, как действовал лейтенант Морозов в должности командира батальона, говорит тот факт, что за месяц наступательных боев он был удостоен двух боевых наград — сначала ордена Александра Невского, а затем уже непосредственно за бои в Орле — ордена Отечественной войны I степени.
Вот что сказано в представлении к награждению: «…Морозов в бою за город Орел показал себя воином-героем… Несмотря на сильный огонь врага, умело построив боевые порядки батальона, повел своих бойцов вперед, увлекая их личным примером, и первым ворвался на улицы города… Враг не выдержал стремительного натиска бойцов товарища Морозова и бежал из города…».
После боев за Орел молодой командир повел своих солдат вперед на запад, но 18 сентября 1943 года во время форсирования реки Десны лейтенант Морозов был тяжело ранен — осколок мины перебил ступню правой ноги.
А дальше были долгие и мучительные месяцы лечения, пребывание в отдельном полку резерва офицерского состава, учеба на курсах «Выстрел», служба в отделе боевой подготовки Архангельского военного округа, учеба в Военной академии имени М. В. Фрунзе, а после нее еще 13 лет службы в Московском военном округе на различных командных и штабных должностях.
Затем — передислокация дивизии из МВО на Дальний Восток, учеба в Военной академии Генерального штаба и опять служба на Дальнем Востоке и в Сибири, должность начальника одного из ведущих управлений — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР,
кратковременное пребывание в группе генеральных инспекторов, а осенью 1987 года Георгий Андреевич Морозов вышел в отставку.
Умер он в 2005 году.
С. МОРОЗОВ,
двоюродный внук.
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