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Бессмертный полк

Оборотов Евгений Васильевич

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На этой фотографии 1943 года среди фронтовых друзей мой брат (слева). Он родился в Ельце в 1927 году. Когда началась война, ему было всего 14 лет, но он, как и многие его сверстники, пытался уйти добровольцем в Красную Армию. Ему отказывали. И все же в 1943 году мечта Жени почти осуществилась. Его приняли в школу радистов-разведчиков в 40-й отдельный запасной радиобатальон, располагавшийся в Сормовском районе города Горький. Таких радистов с самолетов забрасывали в тыл врага откуда они по рации передавали командованию сведения о противнике.
Наша мама в 1943 году ездила в г. Горький проведать Евгения. Командир курсов сказал ей, что поскольку сын еще несовершеннолетний, то с его согласия она может забрать его домой. Но Женя ответил, что будет воевать за нашу Родину, за наш народ и готов отдать за это жизнь в бою.
После окончания курсов брата направили в одну из прифронтовых частей. В письме, написанном в 1944 году, он сообщил маме, что был в командировке, успешно выполнил задание. Написал и о том, что на днях снова отправится в командировку. Это письмо от Жени стало последним. С задания он не вернулся, а мама получила от его командира извещение о том, что ее сын пропал без вести и что по всей вероятности он погиб. Наша семья не могла свыкнуться с этим многие годы.
Мама давно умерла. Мы с сестрой Тамарой обращались в различные инстанции в поисках следов нашего брата, пропавшего без вести в 1944 году, но все безрезультатно. В 2015 году отдел военного комиссариата Липецкой области по городу Ельцу направил запрос о моем брате в Центральный архив Министерства обороны РФ. Ответа пока нет.
Для меня и моей сестры Тамары наш брат Евгений Оборотов такой же Герой, как и Зоя Космодемьянская, и Александр Матросов… Ему я посвящаю свое стихотворение о нашем Ельце — городе воинской славы.
Ты стоишь на равнине холмистой,
Город древний, до боли родной,
Век проживший нелегкий, тернистый,
Но всегда для ельчан молодой.
И врагам не сломить русской силы.
Покой павших часовни хранят.
И прискорбно у братской могилы
Склонил голову воин-солдат.
Никого и ничто не забыли.
За Победу — борьба до конца.
И фашистов в рейхстаге добили,
Начертав на нем: «Мы из Ельца!».
Этой памятью вечно я связан.
И за то, что могу жить, творить,
Неизвестных солдат я обязан
Постоянно в душе своей чтить.
Всех погибших, к отмщенью зовущих,
Я прошу, чтоб простили меня.
За их подвиг во имя живущих
Не смогу уплатить я сполна.
В. ОБОРОТОВ,
брат.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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