Оборотов Евгений Васильевич

На этой фотографии 1943 года среди фронтовых друзей мой брат (слева). Он родился в Ельце в 1927 году. Когда началась война, ему было всего 14 лет, но он, как и многие его сверстники, пытался уйти добровольцем в Красную Армию. Ему отказывали. И все же в 1943 году мечта Жени почти осуществилась. Его приняли в школу радистов-разведчиков в 40-й отдельный запасной радиобатальон, располагавшийся в Сормовском районе города Горький. Таких радистов с самолетов забрасывали в тыл врага откуда они по рации передавали командованию сведения о противнике.

Наша мама в 1943 году ездила в г. Горький проведать Евгения. Командир курсов сказал ей, что поскольку сын еще несовершеннолетний, то с его согласия она может забрать его домой. Но Женя ответил, что будет воевать за нашу Родину, за наш народ и готов отдать за это жизнь в бою.

После окончания курсов брата направили в одну из прифронтовых частей. В письме, написанном в 1944 году, он сообщил маме, что был в командировке, успешно выполнил задание. Написал и о том, что на днях снова отправится в командировку. Это письмо от Жени стало последним. С задания он не вернулся, а мама получила от его командира извещение о том, что ее сын пропал без вести и что по всей вероятности он погиб. Наша семья не могла свыкнуться с этим многие годы.

Мама давно умерла. Мы с сестрой Тамарой обращались в различные инстанции в поисках следов нашего брата, пропавшего без вести в 1944 году, но все безрезультатно. В 2015 году отдел военного комиссариата Липецкой области по городу Ельцу направил запрос о моем брате в Центральный архив Министерства обороны РФ. Ответа пока нет.

Для меня и моей сестры Тамары наш брат Евгений Оборотов такой же Герой, как и Зоя Космодемьянская, и Александр Матросов… Ему я посвящаю свое стихотворение о нашем Ельце — городе воинской славы.

Ты стоишь на равнине холмистой,

Город древний, до боли родной,

Век проживший нелегкий, тернистый,

Но всегда для ельчан молодой.

И врагам не сломить русской силы.

Покой павших часовни хранят.

И прискорбно у братской могилы

Склонил голову воин-солдат.

Никого и ничто не забыли.

За Победу — борьба до конца.

И фашистов в рейхстаге добили,

Начертав на нем: «Мы из Ельца!».

Этой памятью вечно я связан.

И за то, что могу жить, творить,

Неизвестных солдат я обязан

Постоянно в душе своей чтить.

Всех погибших, к отмщенью зовущих,

Я прошу, чтоб простили меня.

За их подвиг во имя живущих

Не смогу уплатить я сполна.

В. ОБОРОТОВ,

брат.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#