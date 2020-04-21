Обломова Зоя Владимировна

В годы Великой Отечественной войны моя мама вместе с сестрами отправилась в военкомат — записываться добровольцами на фронт, чтобы защищать Родину. Ей тогда едва минуло 17 лет.

Совсем еще девчонка делала для Победы все, что могла: служила санинструктором и поваром, перевязывала раненых, кормила и убирала за ними. Уже после войны от многих своих бывших пациентов она получала полные благодарности письма.

Зое Обломовой довелось воевать на Центральном, Украинском, Белорусском фронтах, участвовать в битве за Сталинград, освобождать Польшу и дойти до Берлина.

Мама награждена орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», благодарностями Верховного Главнокомандующего.

После войны работала на различных предприятиях Ельца, но дольше всего на сахарном заводе. Ее фотография была на специальном стенде участников Великой Отечественной войны.

Мамы не стало в 2001 году, но наша семья бережно хранит о ней память.

А. ВОЛКОВА,

дочь.

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