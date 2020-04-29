Пугаев Филипп Егорович

В нашей семье свято хранится память и еще об одном участнике Великой Отечественной войны — о нашем дедушке Пугаеве Филиппе Егоровиче. По профессии он судья, отдавал свои силы борьбе с преступностью, с теми, кто не хотел строить новую жизнь, жить честно.

Когда началась война, Филиппу Егоровичу было 50 лет. Зимой 1941 года в Ельце сформировали отряд народного ополчения. Дедушку назначили заместителем командира по политической части. В этом подразделении сражались Аня Гайтерова и Лиза Кириллова. Боевое крещение ополченцы получили под деревней Екатериновкой. Стояли насмерть.

Недолго фашисты были в Ельце. Как только врага изгнали из города, дедушка вновь возвратился к мирной профессии. Он награжден боевыми и трудовыми медалями. Умер в 1966 году.

Т. ОКУНЕВА,

О. МОЖАРОВА,

дочери и внучки.