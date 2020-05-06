Ролин Николай Михайлович

Мой дед родился 27 октября 1914 года в селе Пол-Успенье Краснозоренского (ныне Новодеревеньковского) района Орловской области. После окончания в 1938 году курского пединститута работал учителем и директором неполной средней школы. В 1939 году пошел служить в армию, а в 1940-м — окончил военное авиационное училище. В феврале 1941-го попал на фронт. Служил штурманом эскадрильи 34-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка в звании старшего лейтенанта. Летал на пикирующем бомбардировщике Пе-2. За время войны совершил 175 боевых вылетов.

Во время одного из них была поставлена задача: аэрофотосъемка и бомбардировка мест дислокации противника. Выполняя ее, дед получил тяжелое ранение. Вот что об этом пишет В. Смолин (военный писатель) в своем рассказе «Полет продолжается»:

«Николаю Ролину пулей раздробило ногу. Штурман ничем не мог помочь себе. Только до крови закусил губу, чтобы не закричать от боли.

Можно, конечно, сбросить бомбы в поле, никто нас за это не осудит. А можно и к цели тянуть! — советовался Лобач с экипажем. — Что будем делать?

К цели! — тихо отозвался штурман. — Ведь за нами фотоконтроль. Не привезем снимков, эскадрилье не зачтут боевого вылета.

«Неужели потеряю сознание? Ведь каких-нибудь две-три минуты осталось», — пронеслось в мозгу Ролина.

Но тут же перед глазами вставали лица друзей. Что скажут товарищи, если они не дойдут до цели, если он не сфотографирует разметанные взрывами орудия фашистов? Тряпка ты, Ролин, а не боевой штурман, — вот что они скажут…

Неимоверным напряжением сил ему удалось поймать цель на курсовую черту. Еще через мгновение, когда появились в прицеле знакомые подковки орудийных рвов, он нажал кнопку бомбосбрасывателей, одновременно включив фотоаппарат.

Правый мотор снова загорелся. Лобач выключил зажигание, перекрыл бензиновые краны. Огонь утих. Надолго ли?

Оставался какой-нибудь десяток километров, когда летчик, обернувшись к Ролину, предупредил:

«Неужели потеряю сознание? Ведь каких-нибудь две-три минуты осталось», — пронеслось в мозгу Ролина. Но тут же перед глазами вставали лица друзей. Что скажут товарищи, если они не дойдут до цели, если он не сфотографирует разметанные взрывами орудия фашистов? Тряпка ты, Ролин, а не боевой штурман, — вот что они скажут… Неимоверным напряжением сил ему удалось поймать цель на курсовую черту. Еще через мгновение, когда появились в прицеле знакомые подковки орудийных рвов, он нажал кнопку бомбосбрасывателей, одновременно включив фотоаппарат. Правый мотор снова загорелся. Лобач выключил зажигание, перекрыл бензиновые краны. Огонь утих. Надолго ли? Оставался какой-нибудь десяток километров, когда летчик, обернувшись к Ролину, предупредил: Сажусь на фюзеляж. Придержи меня за ремни…

Садись, только вряд ли я удержу тебя, Петя, — ответил штурман и только тут признался, что ранен.

Приземлились удачно. Открыв фонарь, Лобач вытащил из кабины белого как полотно Ролина, положил его на снег.

Приземлились удачно. Открыв фонарь, Лобач вытащил из кабины белого как полотно Ролина, положил его на снег. Почему же не сказал, что ранен?

Не хотел мешать. Да и некогда было».

После долгих дней госпиталя Николай Михайлович снова занял место в кабине самолета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 июня 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он также был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, Красной Звезды и медалями.

После войны Николай Михайлович продолжил службу в ВВС и в 1955 году в звании майора был уволен в запас, после чего работал в школе № 97 города Ельца. Умер 9 июня 1977 года.

М. РОЛИН,

внук.

После долгих дней госпиталя Николай Михайлович снова занял место в кабине самолета. Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 июня 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он также был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, Красной Звезды и медалями. После войны Николай Михайлович продолжил службу в ВВС и в 1955 году в звании майора был уволен в запас, после чего работал в школе № 97 города Ельца. Умер 9 июня 1977 года. М. РОЛИН, внук.