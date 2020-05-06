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Бессмертный полк

Рощупкин Петр Антонович

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Мне не довелось встретиться со своим дедом. Война забрала его. Но в нашей семье помнят и гордятся им. Я очень благодарна людям, которые в наше мирное время проводят кропотливую работу по поиску документов и сведений о погибших героях. За скупыми словами «похоронки», которую получила бабушка в 1945 году, невозможно было узнать, какой героический путь прошел на войне мой дед. Благодаря сайту в Интернете «Подвиг народа» передо мной лежит листок с именем человека, который очень дорог нашей семье. Вот что там написано: «Рощупкин Петр Антонович — гвардии младший лейтенант. Родился в 1914 году в селе Жерновное Долгоруковского района Орловской области. 1939 — 1940 гг. прошел Финскую войну. Был мобилизован на фронт в июле 1941 года. Воевал во 2-й отд. гвардейской танковой Витебской Краснознаменной бригаде 5-й армии. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество награжден орденом Красной Звезды.
В бою при наступлении на оборону противника в районе Звайнен-Коссубен 19.10.1944 г. с взводом первым достиг обороны противника и уничтожил пулеметную точку противника, которая своим огнем задерживала продвижение роты. При прорыве обороны противника в р-не Жургупхен 23.10.1944 г. Рощупкин П. А. личным примером увлекал бойцов взвода на уничтожение засевших автоматчиков противника мелкими группами. Последние были окружены и уничтожены.
Умер от полученных ран 16.01.1945 г. и похоронен на военном кладбище в Литве в г. Кибартай». С волнением читаю эти строки, вечная память тебе, дедушка!
В. БЕЛЯКОВА,
внучка.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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