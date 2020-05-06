Рыбаков Николай Александрович

Наш прадедушка Николай Александрович Рыбаков родился в 1921 году в Ельце. Учился в средней школе № 1, затем в техникуме железнодорожного транспорта. Очень любил точные науки: математику, физику, увлекался топографией. До войны успел закончить 3 курса техникума. Когда она началась, ему едва исполнилось 17 лет. Николая призвали в ряды Советской Армии 13 марта 1942 года в г. Верхний Уфалей (там находилась в эвакуации его семья) и направили во 2-е пехотное училище в г. Тюмень, где он проучился до августа 1942 г. Затем училище расформировали в связи с обострившейся обстановкой на фронте и всех курсантов послали младшими командирами на фронт. Прадед получил звание мл. сержанта и был назначен командиром 45-миллиметрового орудия.

Свой первый бой принял под Сталинградом. А завершил войну в Берлине, его штурмом, в звании лейтенанта. За это ему была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза т. Сталина. Прадедушка награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». В июне 1947 года демобилизовался, вернулся в Елец, продолжил учебу в техникуме.

Свою трудовую жизнь Николай Александрович Рыбаков полностью посвятил железной дороге. Работал техником в Елецкой дистанции пути, за безупречный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Про войну он не очень любил рассказывать, не придавал большого значения тем подвигам, которые совершались на фронтах, т. к. считал это нормой во время войны. Он был очень ответственным, чутким и внимательным человеком. Любил землю, развел сад, водил пчел. Уже в глубокой старости прадедушка признался, что ему очень часто снится война, бомбежки и бои. Вот уже несколько лет его нет с нами, но мы помним, каким он был — внимательным и заботливым по отношению к нам.

И. и А. БОЛДИНЫ,

правнуки.

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