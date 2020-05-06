Рыбин Сергей Петрович

Это мой брат. Окончил железнодорожный техникум. Воевал на финской политруком, был ранен. Рассказывал, как его, обездвиженного, на поле боя нашла и спасла служебная собака. Затем госпиталь, Елец. Вступил в партию.

С первых дней Великой Отечественной войны — доброволец, хотя и имел бронь. Воевал на Карельском фронте, был военным комиссаром батареи 290-го артиллерийского полка 104-й стрелковой дивизии.

Младший политрук Сергей Петрович Рыбин погиб 31 марта 1942 года в Карелии. У нас есть архивная справка, там указано место — примерно в 28 км от Алакуртти (в 1953 году село вошло в состав Мурманской области, это ее юго-запад — ред.) и в 52 км юго-западнее Кандалакши.

В Алакуртти на братской могиле есть мемориальная плита, где значится имя Сергея Рыбина. Сведения о месте его захоронения предоставлены администрацией этого сельского поселения.

…Брат мой, я часто вспоминаю тебя. Рассказываю о тебе своим детям и внучкам. Ты жив в нашей памяти.

М. РЫБИН,

брат.

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