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Бессмертный полк

Ряполов Александр Михайлович

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Передаю рассказ своей бабушки, умершей в 1967 году, о ее сыне, моем дяде А. М. Ряполове.
Александр письма с фронта писал часто. В них он утешал мать. Присылал и вырезки из армейских газет. В одной из них говорилось следующее: «Взвод под командованием старшего лейтенанта А. М. Ряполова первый ворвался в окопы противника и за считанные минуты очистил их полностью от врага». Подобных газетных сообщений, я помню, было несколько штук. Бабушка тревожилась за сына, но вместе с тем гордилась им.
Александр был опытным воином. Воевал еще на финской. Был старшиной, дослужился до старшего лейтенанта. Командовал взводом снайперов. И, конечно, газетные заметки о его подвигах бабушку радовали. Но в марте 1944 года пришло то, чего все так боялись — похоронка.
После войны в Елец приехал один из боевых товарищей А. М. Ряполова, немец по национальности. Он привез деньги, которые остались от Александра, и рассказал о его гибели. Рассказ был такой. День 29 февраля 1944 года выдался солнечным и морозным. Это был день рождения Ряполова, который выпадал один раз в четыре года. Александр получил новую форму с золотыми офицерскими погонами, одел белый масхалат и пошел проверять посты. Халат был маловат и золотой погон постоянно выглядывал наружу. Товарищи его отговаривали: «Не ходи в такой ясный день. Опасно, убьют». На линии фронта наши снайперы стояли против финских снайперов, которых называли кукушками. Из-за того, что они очень любили сидеть на деревьях и били оттуда очень точно. Но дядя ответил, что нарушать распорядок нельзя. И ушел. Боец, наблюдавший за командиром в бинокль, видел, как он полз в снежном поле, укрываясь за деревьями. Вдруг наблюдатель вбежал в землянку и сказал: «Ребята, по-моему мы остались без командира». Вечером пошли его искать. Когда нашли, он был еще жив. Вражеская разрывная пуля настигла советского офицера. Когда командира принесли в землянку, он отказался от перевязки, сразу попросил бумагу и карандаш. Написал письмо матери, в котором утешал ее, что у него все хорошо. Написав письмо, улыбнулся и уронил голову на подушку. Его последние слова: «Отправьте письмо матери обязательно». Так уроженец Ельца А. М. Ряполов умолк навеки.
Похоронили его недалеко от станции Ручьи Алахурти, что у финской границы. На могиле стоит обелиск.
В Ельце Александр жил на улице Степана Разина возле перекрестка с улицей Пирогова. Все его здесь когда-то знали под кличкой Сашка Жук. Был он потомком купца второй гильдии Герасима Абрамовича Ряполова.
Так вышло, что к концу 70-х годов из родственников А. М. Ряполова остался я один. Из фотографий и документов почти ничего не сохранилось. Поэтому и не смог выслать в редакцию фото погибшего дяди.
Б. РЯПОЛОВ,
племянник.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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