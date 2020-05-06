Ряскин Кузьма Филиппович

Мой прадед родился в селе Ивановка Елецкого района 10 февраля 1923 года. Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось 18 лет.

Свой боевой путь он начал в составе пехотного полка в апреле 1942-го. Вспоминать об этом времени мой прадед не любил. Прошли года, я вырос, а его не стало… И теперь я очень жалею, что невнимательно слушал, когда он говорил о фронтовом прошлом.

Из того, что я запомнил, — рассказ о его участии в Висло-Одерской операции. Мой прадед принимал участие в форсировании Одера.

Кузьма Филиппович был дважды ранен, но дошел до Берлина. Его ратный путь отмечен несколькими правительственными наградами.

По-разному сложились послевоенные судьбы ветеранов, но все они учились и трудились. Вот и Кузьма Филиппович, вернувшись в родное село в конце лета 1945 года, устроился работать трактористом. Здесь познакомился со своей будущей женой. У них родились трое детей, потом пять внуков, шесть правнуков.

Прадедушка ушел из жизни в 1991 году.

Д. РЯСКИН,

правнук.

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