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Бессмертный полк

Ряскин Кузьма Филиппович

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Мой прадед родился в селе Ивановка Елецкого района 10 февраля 1923 года. Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось 18 лет.
Свой боевой путь он начал в составе пехотного полка в апреле 1942-го. Вспоминать об этом времени мой прадед не любил. Прошли года, я вырос, а его не стало… И теперь я очень жалею, что невнимательно слушал, когда он говорил о фронтовом прошлом.
Из того, что я запомнил, — рассказ о его участии в Висло-Одерской операции. Мой прадед принимал участие в форсировании Одера.
Кузьма Филиппович был дважды ранен, но дошел до Берлина. Его ратный путь отмечен несколькими правительственными наградами.
По-разному сложились послевоенные судьбы ветеранов, но все они учились и трудились. Вот и Кузьма Филиппович, вернувшись в родное село в конце лета 1945 года, устроился работать трактористом. Здесь познакомился со своей будущей женой. У них родились трое детей, потом пять внуков, шесть правнуков.
Прадедушка ушел из жизни в 1991 году.
Д. РЯСКИН,
правнук.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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