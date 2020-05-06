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Бессмертный полк

Сазонов Николай Константинович

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В годы Великой Отечественной войны воевали оба моих деда. Расскажу о жизненном пути одного из них — Н. К. Сазонова.
День рождения Николая Константиновича символичен — он родился 9 мая 1913 года. Когда ему исполнилось 13 лет, умер отец, и Николай, помогая матери, взвалил на свои хрупкие плечи заботы по воспитанию трех братьев и двух сестер. В довоенное время дедушка успел поработать агрономом в совхозе.
В 1941 году Николай Сазонов вместе с двумя братьями был призван на фронт. Оба его брата погибли при освобождении стран Восточной Европы в марте 1945 года. Правда, Иван официально до сих пор числится пропавшим без вести, и о его судьбе (гибели) известно только из обрывочных сведений бывших сослуживцев. О другом брате, Михаиле, удалось выяснить вот что: он погиб при штурме безымянной высоты. Как сказано в наградном документе о присвоении ефрейтору Михаилу Сазонову ордена Славы III степени (посмертно), мой дядя первым ворвался в траншею противника, увлекая за собой других бойцов.
Всю войну мой дед Николай Константинович прошел командиром роты автоматчиков 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии. Победу встретил в звании капитана в Берлине. Трижды был тяжело ранен и однажды, в самом начале войны, получил легкое ранение.
Вот что говорится в наградном листе о представлении Николая Константиновича Сазонова к ордену Отечественной войны II степени: «…В бою 15.01.44 года на местечке Новы Двур и за высоту «Лысая» действовал смело и решительно. Его рота первая ворвалась в местечко Новы Двур, таким образом обеспечив продвижение всего батальона вперед, умело прикрывая огнем выдвижение остальных подразделений.
В результате смелого броска м. Новы Двур было занято…».
Еще одна выдержка из наградного листа (орден Отечественной войны I степени): «…Сазонов Николай Константинович в бою за г. Бернау 21.04.1945 г., получив задачу блокировать и уничтожить опорный пункт врага, быстро создал блокирующую группу и во главе ее ворвался в подвал дома, где засели немцы. В коротком бою было уничтожено 5 и взято в плен 6 немецких солдат.
Будучи ранен, не оставил поле боя, продолжая руководить ликвидацией узла сопротивления. Благодаря решительности и смелости своего командира, воодушевленные его примером, бойцы быстро ликвидировали опорный пункт, что дало возможность наступающим подразделениям продвигаться вперед…».
Последнее тяжелое ранение Николай Константинович получил в пригороде Берлина 2 мая 1945 года.
Он также был награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени и Красного Знамени, двумя медалями «За боевые заслуги».
После войны мой дед продолжал службу в рядах Советской Армии, воспитывал четверых детей. В 1953 году его уволили по болезни — сказались ранения и контузии, дедушка был инвалидом войны I группы.
Умер 16 мая 1968 года.
Р. САЗОНОВ,
внук.

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