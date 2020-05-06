Савушкин Алексей Иванович

Мой отец Алексей Иванович Савушкин прошел две войны: с Финляндией и Великую Отечественную.

Каждый год 9 Мая мы всей семьей ходили на возложение венков, отдавая дань памяти павшим воинам. Мне запомнилось, как отец в этот день наливал фронтовые 100 граммов, но не пил их, а отставлял стакан в сторону, прикрыв его кусочком хлеба. По его щекам текли слезы, и это был единственный день, когда мы видели, как сильный, мужественный человек плакал. Видимо, перед его глазами проходили страшные воспоминания. Как в финскую мерзли в снегу в 40-градусный мороз, не бывая по 2 месяца в помещении. Спали у костра, а дневальный каждый час переворачивал людей палкой, чтобы не замерзли. Как в Великую Отечественную войну служил стрелком, а затем командиром отделения связи в составе полка — все время на передовой под огнем противника. Однажды, идя в атаку, он услышал зов о помощи, который раздавался из-под земли. Это после бомбежки погребенный заживо боец молил вытащить его. До конца жизни отец не мог забыть глаза солдата в тот момент, когда выкопал его на свет Божий.

Видимо, за это, а также благодаря молитвам матери о его спасении Господь сохранил отцу жизнь, хотя он не раз находился на волосок от смерти. Однажды напоролся на мину, которая чудом не взорвалась. Или когда совсем рядом рванул снаряд и его взрывной волной отбросило в сторону, он остался жив, а его товарищи погибли.

В ноябре 1943 года папу тяжело ранило, после продолжительного лечения врачам удалось спасти его руку, но он остался на всю жизнь инвалидом.

За стойкость и мужество награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После войны работал на железной дороге. За добросовестный труд отмечен многими наградами и благодарностями.

Папа ушел из жизни 9 января 1993 года. Он научил нас быть ответственными и честными людьми. Мы, его дети, внуки, правнуки, гордимся им, память о нем бережно храним в наших сердцах.

Н. РОГАЧЕВА,

дочь,

от имени семьи Савушкиных.

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