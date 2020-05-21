Суляева (Арсеньева) Марфа Максимовна

Это тетя моей мамы. Она родилась в 1922 году в деревне Клементьевке. Когда началась война, Марфе было 19 лет. Она тогда работала санитаркой в медпункте деревни Пищулино, что под Ельцом. Оттуда 24 июня 1941 года была призвана городским военкоматом в эвакогоспиталь. Всю войну прошла медсестрой в звании старшего сержанта.

Работы медикам хватало днем и ночью. В короткие минуты отдыха санинструкторы спали в землянках. Но как только с фронта подвозили раненых, девчата шли исполнять свой долг: переносили солдат на носилках, промывали и обрабатывали им раны, сдавали свою кровь в качестве донорской, помогали врачам на операциях. Нередко все это — под вражескими обстрелами или бомбежками. В один из таких дней Марфа и сама угодила на госпитальную койку. При взрыве фашистской бомбы ее контузило.

Марфа Максимовна всегда свято верило в то, что пережить лихую годину ей помог Господь Бог. Она, как и многие ее соратницы, не расставалась на фронте с крестиками, иконами, молилась о Победе. Это отзывалось порой необъяснимым образом. Ну разве не чудо, что весной победного 1945 года она случайно встретила своего брата! И не где-нибудь, а в небольшом немецком городке Стендаль. Услышала за спиной знакомый голос, оглянулась — стоит родной брат Илья! Чем, как не вмешательством высших сил, объяснить, что родные люди, разлученные большой и страшной войной, вдруг заслужили эту короткую встречу накануне Великой Победы! К сожалению, один из братьев, Федор Арсеньев, погиб в 1943 году под Орлом.

После окончания войны Марфе Максимовне еще на два года пришлось остаться в Германии. Она работала медсестрой в военном госпитале в городе Магдебурге. Была награждена медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

После возвращения в Елец вышла замуж. Но семейная жизнь не сложилась. Своих детей она не родила. Поэтому, работая в детских яслях, а потом в Доме ребенка, всю жизнь отдала чужим детям. А еще у Марфы Максимовны было много племянников, в судьбах которых она имела значимое место. Детей племянников она растила как родная бабушка. За это ей огромное спасибо и низкий поклон.

В преклонном возрасте Марфа Максимовна, к сожалению, потеряла зрение, но всегда имела ясный ум и хорошую память. Я была рядом с ней до последней минуты ее жизни. Она часто вспоминала о войне. Многих солдат из госпиталя помнила по именам и фамилиям. Самое тяжелое было, по признанию бывшей медсестры, видеть, когда у нее на глазах от ран мучительно умирает молодой человек, а ты при этом ничем не можешь ему помочь.

Умерла Марфа Максимовна в 2014 году в возрасте 91 года.

Т. ВАНИНА,

внучатая племянница.

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