Сумкин Александр Михайлович

Александр Михайлович — мой прадедушка. Он родился 23 мая 1913 года в Ельце. В возрасте 28 лет ушел на фронт. Из рассказов моего дедушки известно, что Александр Михайлович участвовал в Елецкой наступательной операции. Прошел путь до Берлина в звании старшего лейтенанта саперных войск.

За мужество, стойкость, героизм в борьбе за свободу и независимость Отечества был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За отвагу» и «За боевые заслуги». Во время войны он встретил свою будущую жену Анну Никифоровну, которая работала старшей медсестрой в госпитале.

После войны трудился на элементном заводе диспетчером. Александр Михайлович умер 17 июля 1987 года.

Я горжусь своим прадедушкой!

А. СУМКИНА,

правнучка.

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