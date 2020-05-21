Сушкова Елизавета Ивановна

Моя мама Елизавета Ивановна Сушкова (в девичестве Никитина) — труженик тыла. Родилась 10 октября 1917 года.

В 1941 году семья жила в Липецке. Когда началась война, мама пошла трудиться на почту сортировщицей писем. Мне она рассказывала, что работать приходилось в две-три смены, периодически ее отправляли в отдаленные районы на разгрузку корреспонденции с фронта. Писем было очень много, а работников на почтах не хватало. И чтобы ускорить появление этих «фронтовых треугольничков» в почтовых ящиках, приходилось работать буквально на износ.

Кроме того, как и всех тружеников тыла маму нередко отправляли рыть окопы и противотанковые рвы.

После окончания войны мамина семья перебралась в Елец. И здесь она вновь пошла работать в отделение связи. Была почтальоном и сортировщиком писем, начальником доставочного участка районного узла связи, где и трудилась до самой пенсии.

Мама вырастила меня, помогла воспитать трех внуков. Она была очень чутким, добрым человеком. Ее не стало в 2009 году.

О. ТИМОФЕЕВА,

дочь.

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