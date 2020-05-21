Сухоруких Иван Сергеевич

Мой свекор родился в апреле 1922 года.

Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт. Вернулся домой инвалидом в звании лейтенанта. Иван Сергеевич был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Теперь, когда мне самой уже за 60 лет, нередко думаю о том, почему мы не расспрашивали наших отцов об их фронтовом прошлом? Сам Иван Сергеевич о войне вспоминал неохотно. Себя героем не считал, потому что полагал: защищать Родину, своих родных — это его долг. Умер И. С. Сухоруких в 1981 году в возрасте 59 лет. И до сих пор чувствую что-то вроде вины, что мы, родственники, мало его оберегали. Гордимся им, помним и любим.

Н. СУХОРУКИХ,

невестка.

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