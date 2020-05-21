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Бессмертный полк

Сухоруких Иван Сергеевич

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Мой свекор родился в апреле 1922 года.
Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт. Вернулся домой инвалидом в звании лейтенанта. Иван Сергеевич был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
Теперь, когда мне самой уже за 60 лет, нередко думаю о том, почему мы не расспрашивали наших отцов об их фронтовом прошлом? Сам Иван Сергеевич о войне вспоминал неохотно. Себя героем не считал, потому что полагал: защищать Родину, своих родных — это его долг. Умер И. С. Сухоруких в 1981 году в возрасте 59 лет. И до сих пор чувствую что-то вроде вины, что мы, родственники, мало его оберегали. Гордимся им, помним и любим.
Н. СУХОРУКИХ,
невестка.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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