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Бессмертный полк

Трофимова Александра Андреевна

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Родилась моя тетя Александра Андреевна Трофимова (в девичестве Щукина) 17 апреля 1921 года в деревне Слободке Становлянского района Липецкой области в большой крестьянской семье: мать Мария, отец Андрей, сестра Ма­рия и брат Иван (еще двое братьев умерли в младенчестве). К труду приучали с малых лет. Приходилось выпол­нять в колхозе любую работу: косить, моло­тить, вязать снопы. Кто поменьше, собирали колоски. Александра, закончив 4 класса, пошла работать в колхоз: надо было помогать семье.
Вскоре началась война.
Немало невзгод испытали тетя Шура и ее семья, хотя отец в армию призван не был: он был участником финской войны, тяжело ранен в руку, поэтому сра­жаться с фашистами не мог. Жила семья в годы войны впроголодь (один день ели, два голодали), не хватало одежды, обуви. Млад­шим сестренке и брату в школу ходить было не в чем, они посещали ее по очереди.
…Немцы пришли в Слободку в де­кабре 1941 года. Они побывали только на краю деревни, но успели принести много бед: у кого сожгли дом, у кого уг­нали скот. После освобождения Слободки всю молодежь, в том числе и мою тетю, стали отправлять на рытье окопов в До­мовинах, Тростном и под Ельцом. Было очень трудно, но обстановка на фронте еще тяжелее. И тог­да Александра с тремя подругами решила уйти на фронт.
Вот как она сама об этом рассказывала:

  • Пошла в Елец с тремя подру­гами, там формировался госпиталь, нас сразу же отправили на фронт. Этот госпиталь был передовой, за фронтом шел. Я повидала много перестрелок.
    …К нам в госпиталь поступали раненые солдаты прямо с передовой. Было очень тяжело. Берешь в ру­ки белье, а оно все в крови, за­мочишь его — вода красная. Я первое время ни есть, ни спать не могла, а все плакала, представляя, какие испытания приходилось вы­держивать нашим бойцам и командирам…
    Конечно, бывало трудно, но к своим обязанностям я всегда относилась добросовестно, по­нимала, что и от моей работы зави­сит обеспечение раненых всем не­обходимым для их выздоровления. Приходилось работать и днем, и ночью, в разных условиях. Стирать белье, ухаживать за ранеными. За это я имела от командования военной части, где работала, множество благодарно­стей.
    В Польше мы стояли в городе По­знань. А оттуда нас отпра­вили в Германию, где и встретила Победу. Радости не бы­ло предела. Скоро вернем­ся домой! Но нас сразу не отпустили, а вернули на па­роходе в Польшу. Ведь там, в госпитале, еще оставались наши раненые солдаты. По­сле войны мы еще четыре месяца спасали жизни людей в этом лечеб­ном учреждении.
    Домой возвращались как на крыльях, хотя в дороге было голодно. На поезде я доехала до Ельца, а дальше шла пешком 22 километра. При­шла домой. Родители мне очень обра­довались.
    За храбрость, стойкость и мужество, проявлен­ные в борьбе с фашистскими за­хватчиками, Александра Андреев­на была награждена орденом Оте­чественной войны II степени, ме­далью «За победу над Германией», медалью Жукова.
    После войны вышла замуж за Алексея Семеновича Трофимова. Счастливо и дружно супруги прожили вместе 50 лет. Много разных событий было, но каждый из них старался поддержать друг друга в трудную минуту. Вместе они вырастили и воспитали дочь и сына.
    Умерла моя тетя Шура в апреле 2007 года, чуть-чуть не дожив до празднования 66-й годовщины Великой Победы. Память о ней навсегда сохранится в моем сердце.
    З. КАРАСЕВА,
    племянница.
 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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