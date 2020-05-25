Трофимова Александра Андреевна
Родилась моя тетя Александра Андреевна Трофимова (в девичестве Щукина) 17 апреля 1921 года в деревне Слободке Становлянского района Липецкой области в большой крестьянской семье: мать Мария, отец Андрей, сестра Мария и брат Иван (еще двое братьев умерли в младенчестве). К труду приучали с малых лет. Приходилось выполнять в колхозе любую работу: косить, молотить, вязать снопы. Кто поменьше, собирали колоски. Александра, закончив 4 класса, пошла работать в колхоз: надо было помогать семье.
Вскоре началась война.
Немало невзгод испытали тетя Шура и ее семья, хотя отец в армию призван не был: он был участником финской войны, тяжело ранен в руку, поэтому сражаться с фашистами не мог. Жила семья в годы войны впроголодь (один день ели, два голодали), не хватало одежды, обуви. Младшим сестренке и брату в школу ходить было не в чем, они посещали ее по очереди.
…Немцы пришли в Слободку в декабре 1941 года. Они побывали только на краю деревни, но успели принести много бед: у кого сожгли дом, у кого угнали скот. После освобождения Слободки всю молодежь, в том числе и мою тетю, стали отправлять на рытье окопов в Домовинах, Тростном и под Ельцом. Было очень трудно, но обстановка на фронте еще тяжелее. И тогда Александра с тремя подругами решила уйти на фронт.
Вот как она сама об этом рассказывала:
- Пошла в Елец с тремя подругами, там формировался госпиталь, нас сразу же отправили на фронт. Этот госпиталь был передовой, за фронтом шел. Я повидала много перестрелок.
…К нам в госпиталь поступали раненые солдаты прямо с передовой. Было очень тяжело. Берешь в руки белье, а оно все в крови, замочишь его — вода красная. Я первое время ни есть, ни спать не могла, а все плакала, представляя, какие испытания приходилось выдерживать нашим бойцам и командирам…
Конечно, бывало трудно, но к своим обязанностям я всегда относилась добросовестно, понимала, что и от моей работы зависит обеспечение раненых всем необходимым для их выздоровления. Приходилось работать и днем, и ночью, в разных условиях. Стирать белье, ухаживать за ранеными. За это я имела от командования военной части, где работала, множество благодарностей.
В Польше мы стояли в городе Познань. А оттуда нас отправили в Германию, где и встретила Победу. Радости не было предела. Скоро вернемся домой! Но нас сразу не отпустили, а вернули на пароходе в Польшу. Ведь там, в госпитале, еще оставались наши раненые солдаты. После войны мы еще четыре месяца спасали жизни людей в этом лечебном учреждении.
Домой возвращались как на крыльях, хотя в дороге было голодно. На поезде я доехала до Ельца, а дальше шла пешком 22 километра. Пришла домой. Родители мне очень обрадовались.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, Александра Андреевна была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова.
После войны вышла замуж за Алексея Семеновича Трофимова. Счастливо и дружно супруги прожили вместе 50 лет. Много разных событий было, но каждый из них старался поддержать друг друга в трудную минуту. Вместе они вырастили и воспитали дочь и сына.
Умерла моя тетя Шура в апреле 2007 года, чуть-чуть не дожив до празднования 66-й годовщины Великой Победы. Память о ней навсегда сохранится в моем сердце.
З. КАРАСЕВА,
племянница.
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