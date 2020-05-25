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Бессмертный полк

Трубицин Илья Иванович

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Родился в деревне Трубицыно Елецкого уезда 17 декабря 1915 года в большой (12 детей) семье крестьян-середняков. В 1930 году, когда Илья закончил неполную среднюю школу, семья, опасаясь раскулачивания, перебралась в Елец. В 1939-м, отучившись на курсах младших лейтенантов, принял участие в Польском походе (сентябрь — октябрь того же года), где командовал разведвзводом в составе отдельного разведывательного батальона 122-й стрелковой дивизии. С ноября тридцать девятого по март сорокового — командир разведроты на финской войне (в составе 153-го отдельного разведывательного батальона 122-й стрелковой дивизии 14-й армии).
Потом были Карельский и 2-й Белорусский фронты Великой Отечественной. С первого дня войны лейтенант Трубицин командовал разведротой, а уже 20 августа 41-го получил осколочное ранение правого бедра. Лечился в госпитале. С февраля 1942-го — снова в строю, прошел путь от помощника начальника штаба до старшего помощника начальника оперативного отдела. Потом учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе, которую закончил в 1950-м, и Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (закончил в 1956-м).
В декабре 1943-го в карельском городе Кандалакше женился на Марии Дмитриевне Быстровой, работавшей машинисткой в разведотделе штаба 19-й армии. Вместе они прожили 53 года — до смерти жены в 1997 году.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды (дважды), медалью «За боевые заслуги». Жена также была удостоена медали «За боевые заслуги».
Войну дядя закончил майором; в 1952 году присвоено звание полковника. В 1959 — 1962 годах служил в городе Ордруфе (ГДР) командиром пехотного полка. Выйдя в запас по выслуге лет (четверть века в рядах армии), работал в Одесском инженерно-строительном и Политехническом институтах до 1981 года.
Умер 26 ноября 2003 года в Одессе в возрасте 88 лет.
Фамилия командира роты Трубицина упоминается в книге А. Краснобаева и В. Загребина «На Кандалакшском направлении» (М., 1975).
На фронтах Великой Отечественной сражались также братья Ильи Ивановича — Иван и Михаил (фотографий не сохранилось). 10 мая 2007 года памяти дяди я посвятил стихотворение (ранее нигде не печаталось):
Свежие раны алы,
старые — спать не дают…
Где он, в какой валгалле
вечный нашел приют?
Есть ли цветы и птицы
в крае на склоне дня,
где комполка Трубицин
ждет у костра меня?
Спросит, в глаза мне глядя:

  • Как ты на свете жил? —
    Что я отвечу дяде,
    книжник и доможил,
    в армии отслуживший,
    словно в кошмарном сне,
    разве что стих сложивший
    о мировой войне?
    Верую, так и будет:
    двое среди костров…
    Кто-то большой рассудит
    грешных своих сынов,
    мудрость прольется в душу
    влагою из-под век;
    больше вовек не струшу
    и не солгу вовек.
    Господу и Царице
    гимн сотворю простой
    я, Михаил Трубицын, —
    даже не рядовой.
    М. ТРУБИЦЫН,
    племянник.
 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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