Трубицин Илья Иванович

Родился в деревне Трубицыно Елецкого уезда 17 декабря 1915 года в большой (12 детей) семье крестьян-середняков. В 1930 году, когда Илья закончил неполную среднюю школу, семья, опасаясь раскулачивания, перебралась в Елец. В 1939-м, отучившись на курсах младших лейтенантов, принял участие в Польском походе (сентябрь — октябрь того же года), где командовал разведвзводом в составе отдельного разведывательного батальона 122-й стрелковой дивизии. С ноября тридцать девятого по март сорокового — командир разведроты на финской войне (в составе 153-го отдельного разведывательного батальона 122-й стрелковой дивизии 14-й армии).

Потом были Карельский и 2-й Белорусский фронты Великой Отечественной. С первого дня войны лейтенант Трубицин командовал разведротой, а уже 20 августа 41-го получил осколочное ранение правого бедра. Лечился в госпитале. С февраля 1942-го — снова в строю, прошел путь от помощника начальника штаба до старшего помощника начальника оперативного отдела. Потом учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе, которую закончил в 1950-м, и Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (закончил в 1956-м).

В декабре 1943-го в карельском городе Кандалакше женился на Марии Дмитриевне Быстровой, работавшей машинисткой в разведотделе штаба 19-й армии. Вместе они прожили 53 года — до смерти жены в 1997 году.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды (дважды), медалью «За боевые заслуги». Жена также была удостоена медали «За боевые заслуги».

Войну дядя закончил майором; в 1952 году присвоено звание полковника. В 1959 — 1962 годах служил в городе Ордруфе (ГДР) командиром пехотного полка. Выйдя в запас по выслуге лет (четверть века в рядах армии), работал в Одесском инженерно-строительном и Политехническом институтах до 1981 года.

Умер 26 ноября 2003 года в Одессе в возрасте 88 лет.

Фамилия командира роты Трубицина упоминается в книге А. Краснобаева и В. Загребина «На Кандалакшском направлении» (М., 1975).

На фронтах Великой Отечественной сражались также братья Ильи Ивановича — Иван и Михаил (фотографий не сохранилось). 10 мая 2007 года памяти дяди я посвятил стихотворение (ранее нигде не печаталось):

Свежие раны алы,

старые — спать не дают…

Где он, в какой валгалле

вечный нашел приют?

Есть ли цветы и птицы

в крае на склоне дня,

где комполка Трубицин

ждет у костра меня?

Спросит, в глаза мне глядя:

Как ты на свете жил? —

Что я отвечу дяде,

книжник и доможил,

в армии отслуживший,

словно в кошмарном сне,

разве что стих сложивший

о мировой войне?

Верую, так и будет:

двое среди костров…

Кто-то большой рассудит

грешных своих сынов,

мудрость прольется в душу

влагою из-под век;

больше вовек не струшу

и не солгу вовек.

Господу и Царице

гимн сотворю простой

я, Михаил Трубицын, —

даже не рядовой.

М. ТРУБИЦЫН,

племянник.