Трубицын Георгий Иосифович

Это мой отец. Он родился в Ельце, в 23 года уехал в Ленинград. Работал в этом городе водителем автобуса.

По архивным документам мы установили, что Георгий Трубицын в Великую Отечественную войну проходил службу в 53-м автомобильном полку шофером, доставлял грузы для фронта, для блокадного Ленинграда.

Вспомните, как бомбили в войну Дорогу жизни через Ладогу, сколько машин (в том числе и с людьми) ушло тогда под воду, и вы поймете, насколько тяжела была работа военного шофера.

Папа награжден медалью «За оборону Ленинграда» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Он остался живой, вернулся с войны. Проработал 20 лет в нашей автоколонне 1499 шофером. Те, кто еще помнит нашего папу, подтвердят: хороший был водитель, душой болел за свое дело.

В 1985 году Г. И. Трубицын был награжден орденом Отечественной войны II степени. А в январе 1987 года наш папа умер.

Он был простым человеком, трудягой. Чувство ответственности за свою работу, за поступки, которые совершаешь, привил и мне, своему сыну. Мой папа воевал за нашу мирную жизнь. И я это всегда буду помнить.

А. ТРУБИЦЫН,

сын.

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