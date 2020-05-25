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Бессмертный полк

Трубицын Георгий Иосифович

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Это мой отец. Он родился в Ельце, в 23 года уехал в Ленинград. Работал в этом городе водителем автобуса.
По архивным документам мы установили, что Георгий Трубицын в Великую Отечественную войну проходил службу в 53-м автомобильном полку шофером, доставлял грузы для фронта, для блокадного Ленинграда.
Вспомните, как бомбили в войну Дорогу жизни через Ладогу, сколько машин (в том числе и с людьми) ушло тогда под воду, и вы поймете, насколько тяжела была работа военного шофера.
Папа награжден медалью «За оборону Ленинграда» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».
Он остался живой, вернулся с войны. Проработал 20 лет в нашей автоколонне 1499 шофером. Те, кто еще помнит нашего папу, подтвердят: хороший был водитель, душой болел за свое дело.
В 1985 году Г. И. Трубицын был награжден орденом Отечественной войны II степени. А в январе 1987 года наш папа умер.
Он был простым человеком, трудягой. Чувство ответственности за свою работу, за поступки, которые совершаешь, привил и мне, своему сыну. Мой папа воевал за нашу мирную жизнь. И я это всегда буду помнить.
А. ТРУБИЦЫН,
сын.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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