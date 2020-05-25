Трубицын Михаил Иванович

Мой двоюродный брат по материнской линии родился в конце 1926 года. Он был единственным сыном Ивана Николаевича и Марии Николаевны Трубицыных. Семья жила в засосенской части города, недалеко от Красных казарм. Каждое утро Мишу будил топот кирзовых сапог по мостовой — это маршировали красноармейцы по улице Красноармейской. Здесь же они делали ежедневные пробежки на утренней зарядке. Мальчику нравились эти сильные парни, и он мечтал, что наступит время — и он вот так же пойдет в армию и какой-нибудь мальчишка будет тогда с завистью смотреть на него, солдата. Миша готовил себя к тому, чтоб если уж не совершать великие подвиги, то хотя бы стать достойным гражданином своей страны, ее защитником. В старших классах он быстрее всех в классе бегал на лыжах, ему не было равных в прыжках в длину, в игре в баскетбол. Много лет спустя я долго берег его спортивный инвентарь, который подарили мне родители Михаила, когда стало ясно, что он погиб.

В 1941 году, как гром средь ясного неба, грянула Великая Отечественная война. Старшие товарищи Михаила, кому едва исполнилось семнадцать-восемнадцать лет, добровольцами ушли на фронт. Ему же, несмотря на высокий рост, в военкомате отказали.

— По возрасту тебе не положено, — по-отечески заявил военный комиссар, — учись пока, а там посмотрим.

Но уже в начале декабря 1941 года немцы заняли Елец и пригородные села Лавы, Казинка, подошли к поселку Ольшанец. В засосенской части города, где проживали Трубицыны, оккупанты расквартировались, как хозяева. Во дворе дома Ивана Николаевича, работавшего до прихода немцев извозчиком, фрицы разместили своих лошадей, а также повозки с солдатским скарбом и боеприпасами. В жилых комнатах поселили человек двадцать солдат. Мария Николаевна с пятнадцатилетним сыном ушла в родительский дом в Казинку. Но и там уже вовсю хозяйничали захватчики. Им не понравились беженцы из города. Глядя на Михаила, один из солдат в упор посмотрел ему в глаза и произнес:

— Руссише партизанен!

— Найн, найн, — запричитал дедушка Николай Федорович Колчев, — он еще маленький…

Немец погрозил Мише костлявым пальцем, но оставил в покое.

Однако разгуляться фашистам в Ельце не удалось. Разработанная советским командованием Елецкая наступательная операция классически сработала: наши солдаты активно перешли в контрнаступление. И гитлеровские вояки как угорелые рванули из города. План «Дранг нах Остен!» здесь, под Ельцом, был похоронен навсегда.

Разгром немцев под Ельцом окрылил местную молодежь, вселил уверенность в то, что «враг будет разбит, победа будет за нами». Подросткам хотелось принять участие в этом историческом событии. Одноклассники Миши Трубицына как по команде заявили о своем решении идти на фронт. Никакие уговоры и предостережения родителей не могли остановить их. В горвоенкомате призывникам посоветовали завершить начавшийся учебный год, заниматься военной подготовкой, заверили, что их обязательно призовут

Время шло. Все лето 1943 года немцы каждый день бомбили город и железнодорожный узел. Во время налетов вражеской авиации все прятались в убежищах. Ребята с нетерпением ждали команды из военкомата, что их вот-вот призовут. И в один из дней Миша, прибежав домой, с порога выпалил:

— Мама, папа, все, мы завтра уезжаем на сборный пункт в город Горький, в танковое училище…

С рюкзаками за плечами собрались в доме Трубицыных вчерашние мальчишки, чтобы всей группой отправиться в пункт назначения.

В Горьком елецких добровольцев приняли радушно. Врачи проверили состояние здоровья, все оказались годными к военной службе, ну а на возраст, не дотягивающий до 18 лет, просто закрыли глаза. Что поделаешь — война.

Физическая подготовка и острая смекалка очень пригодились будущим танкистам. Занятия на ускоренных курсах проходили при максимальных нагрузках от зари до зари. Миша писал родителям, что хоть им и тяжело учиться боевому искусству, но все же интересно.

В последнем письме из училища Михаил сообщал, что курсы закончены и выпускников срочно отправляют на фронт. «Мама и папа, завтра у нас будет боевое крещение — первый бой с фашистами. Мы все равно победим…». А следующее письмо было написано от его имени с поля боя медсестрой. Она сообщала родителям: ваш сын Трубицын Михаил тяжело ранен, он героически сражался с фашистами, его танк был подбит, и она, медсестра, сделала все, что могла…

Больше никаких сведений не поступало, куда только родители ни обращались с просьбой сообщить о судьбе сына. Определенного ответа так и не было получено в течение всей войны. И только много лет спустя его дядя по материнской линии Михаил Николаевич Колчев, полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны, по каналам горвоенкомата добился ответа из Центрального архива Советской Армии. В нем сообщалось: «Трубицын Михаил Иванович скончался от тяжелых ран, полученных в бою на Бессарабской границе 19 апреля 1944 года». В графе о месте захоронения стоял прочерк.

Дорогой ценою заплатили ребята того военного поколения за Победу над фашизмом — ценой своей жизни. А ведь многим из них было немногим больше семнадцати…

В. ФАЛИН,

член Союза журналистов РФ.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#