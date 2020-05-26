Трубников Алексей Дмитриевич

В армию Алексея Трубникова призвали в октябре 1941 года. Он тогда жил на Дальнем Востоке, в г. Николаевске-на-Амуре. Тогда опасались нападения со стороны Японии, и Красная Армия охраняла восточные границы. Однако в начале 1943-го войска, где служил А. Трубников, перебросили на запад. Закончив краткосрочные офицерские курсы, он попал на 2-й Украинский фронт. Военным журналистом прошел всю Украину, а после Победы до 1947 года работал в войсковой газете в Восточной Пруссии. С 1956 по 1973 год Алексей Дмитриевич был редактором «Красного знамени», сотрудничал с «Известиями», ТАСС.

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