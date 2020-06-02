Федоров Константин Константинович

Константин Константинович Федоров с 1941 по 1945 год воевал танкистом, участвовал в Прохоровском танковом сражении, был трижды контужен. Освобождал Болгарию, Румынию и Чехословакию. Дядя Костя с фронта трижды направлялся командованием в Танкоград (так неофициально именовался в годы Великой Отечественной войны Челябинск), где получал новые танки Т-34, на которых снова вступал в бой. Умер в 1976 году в Ельце.

Оба его сына уже в послевоенное время служили в армии танкистами: Виктор в группе советских войск в Германии, Валерий — в Баку.

Младшая сестра мамы Ольга Константиновна в 1941 году была направлена в Москву, где работала на фабрике по пошиву шинелей для фронта, принимала участие в обороне столицы. После войны вернулась в родной Елец.

В июне этого года родные и городское управление соцзащиты поздравили Ольгу Константиновну с юбилеем.

Е. СУХАНЬКОВА,

дочь.

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