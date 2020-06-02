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Бессмертный полк

Федорова Елена Константиновна

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Моя мама Елена Константиновна Федорова родилась в 1922 году в Ельце. Окончила елецкую среднюю школу № 1. В 1941 году была зачислена бойцом в Елецкий истребительный батальон — по заданию командования ходила в разведку в тыл врага. Участвовала в боевых операциях (имела личное оружие) по поимке вражеских парашютистов-диверсантов, которые иногда десантировались большими группами. Также принимала участие в освобождении Ельца, пригородных сел и деревень от фашистов. В 1942 — 1944 годах служила в рядах Советской Армии, после чего была избрана секретарем Елецкого городского комитета комсомола.
После войны мама вместе со всеми восстанавливала разрушенное народное хозяйство, училась в Орле, работала в Орловском обкоме партии. Окончив МГУ им. М. В. Ломоносова в 1966 году, более 40 лет работала в орловском пединституте. Умерла в прошлом году в Орле.

Федоровы (слева направо): Елена, Ольга, Константин и его жена Нина Измалкова.

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