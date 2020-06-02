Федорова Ольга Константиновна
Младшая сестра мамы Ольга Константиновна в 1941 году была направлена в Москву, где работала на фабрике по пошиву шинелей для фронта, принимала участие в обороне столицы. После войны вернулась в родной Елец.
В июне этого года родные и городское управление соцзащиты поздравили Ольгу Константиновну с юбилеем.
Е. СУХАНЬКОВА,
дочь.
Федоровы (слева направо): Елена, Ольга, Константин и его жена Нина Измалкова.
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