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Бессмертный полк

Федорова Ольга Константиновна

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Младшая сестра мамы Ольга Константиновна в 1941 году была направлена в Москву, где работала на фабрике по пошиву шинелей для фронта, принимала участие в обороне столицы. После войны вернулась в родной Елец.
В июне этого года родные и городское управление соцзащиты поздравили Ольгу Константиновну с юбилеем.
Е. СУХАНЬКОВА,
дочь.
Федоровы (слева направо): Елена, Ольга, Константин и его жена Нина Измалкова.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#
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