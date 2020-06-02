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Бессмертный полк

Федянин Александр Васильевич

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В нашей семье уже более 70 лет хранится американская ложка. Не как музейный экспонат — ей все пользуются как обычной посудой. Но из поколения в поколение передается рассказ об истории ее появления.
Во время Великой Отечественной войны этой ложкой ел американский солдат. Весной 1945 года после освобождения Австрии в ее столице Вене находились советские, американские, французские и английские войска. При встрече с союзниками американцы и русские обменялись ложками. Одна из них досталась на память старшему сержанту-минометчику из Ельца моему деду Александру Федянину.
Надо сказать, что прежде чем попасть в Австрию, Александр Васильевич прошел дорогами войны от Ельца по России, Украине, Венгрии… Дважды был ранен.
16 марта 1944 года в бою за одно из сел Николаевской области он смело повел свое отделение в атаку, первым достиг вражеских траншей и, несмотря на сильный огонь фашистов, забросал их гранатами. После этого началась рукопашная схватка. Действуя штыком и прикладом, А. В. Федянин уничтожил двух немецких солдат и обеспечил возможность стрелковому взводу выбить противника с занимаемого рубежа. Этот подвиг описан в представлении моего деда к награждению орденом Славы III степени. Документ размещен на сайте «Подвиг народа». Там же описывается и еще один момент боя с участием Александра Васильевича: «15 мая 1944 года в районе высоты 32.0, что юго-западнее села Дороцкое Молдавской ССР при отражении атаки превосходящих сил противника он первым во главе своего взвода поднялся в контратаку, увлекая своим примером остальных бойцов, из личного оружия убил четырех гитлеровцев, чем содействовал успешному отражению атаки противника и прочному удержанию взводом занимаемого рубежа». За этот бой мой дед награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы II степени, о котором он не знал. Я лишь недавно нашел сообщение об этой награде на том же сайте.
Кроме того, он был удостоен медалей за взятие Будапешта и Вены, за победу над Германией.
После войны мой дед много лет проработал на стройках Ельца. И сейчас служат людям построенные им заводские корпуса, школы, жилые дома…
Фронтовые раны не позволили Александру Васильевичу пожить подольше. Я никогда не видел его. Но мы с братом знаем о его героическом прошлом, гордимся им. В детстве мы по очереди ели «военной ложкой» и своим детям обязательно расскажем о дедушке.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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