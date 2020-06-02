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Бессмертный полк

Федяйнов Андрей Михайлович

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Мой отец родился в 1921 году. Он был старшим в многодетной семье, кроме него росло еще пятеро детей.
Папа служил в армии на Украине и уже готовился к демобилизации, когда началась Великая Отечественная война. С первых же дней попал в настоящее пекло. Вспоминал, что у них одна винтовка была на несколько человек.
Мой отец был в числе тех, кто попал в плен в первые же дни войны. Крепкий деревенский парень чудом выжил. Был освобожден войсками союзников. Как и у многих, кто побывал в плену, у отца была возможность уехать на Запад — в Англию, Соединенные Штаты или в Канаду. Некоторые так и поступали, поскольку все знали, что ждет на Родине тех, кто оказался в фашистских лагерях.
Однако папа поехал домой, решив, что если уж умирать, то на Родине. Ему повезло. Он прошел все проверки и получил возможность вернуться в родную деревню. Принимал участие в восстановлении колхоза, растил братьев и сестер. За честный труд имел много наград. А в 1988 году он получил статус участника войны и даже награду — орден Великой Отечественной войны II степени.
Правда, прожил он после этого всего три месяца.
А. АРХИПОВА,
дочь.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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