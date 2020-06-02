Фомин Василий Николаевич

Наш отец Василий Николаевич Фомин родился в Ельце в 1920 году. В возрасте 20 лет был призван в Красную Армию. Войну встретил пулеметчиком 150-й стрелковой дивизии. В 1941 — 1942 годах воевал в Одессе. Там был ранен. А после госпиталя вновь вернулся на фронт и продолжил сражаться с врагом в Сталинграде.

В 1943 году отец вновь получил ранение, очень тяжелое. На сей раз в госпитале он провел почти год. В строй вернулся лишь в марте 1944 года. Однако до победного мая дослужить ему не удалось. Ранение давало о себе знать, и в феврале 1945 года он был уволен в запас.

Несмотря на то, что отец имел группу инвалидности, он продолжал трудиться до 1981 года. Умер в 1982 году.

Н. СОКОВЫХ,

дочь.

Е. ФОМИН,

сын.

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