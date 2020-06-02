Фролов Александр Петрович

Мой отец Александр Петрович Фролов был на фронте с 1943 года. Воевал под Москвой, руководил прожекторной установкой — это когда надо было быстро отыскать в ночном небе вражеский самолет, навести на него световой луч и вести его до тех пор, пока артиллерия не расстреляет, чтобы фашист не смог сбросить бомбы на столицу. Позже, в 1945-м, отец вместе со своей прожекторной установкой участвовал в Параде Победы на Красной площади.

Вспоминать о войне без слез папа не мог. Называл поименно всех своих друзей, не вернувшихся с фронта… А когда показывали по телевизору тот самый памятный Парад Победы, подсаживался к экрану близко-близко, будто хотел вновь вернуться на Красную площадь, и тоже утирал слезы.

После окончания войны его отправили служить в Китай. Там он обучал прожекторному делу молодых солдат. Рассказывал, что в Поднебесной к советским воинам относились дружелюбно и гостеприимно. В Китае он впервые увидел змей — их было там очень много — и попробовал на вкус банан. Иногда вечерами их приглашали на чай к руководству страны, отец рассказывал, что не только видел китайского лидера и главу Мао Цзедуна, но даже здоровался с ним за руку. Из Китая отец привез орден Национальной славы, которым его наградили за успешную работу.

Только в 1953 году папу уволили в запас. В Ельце он работал начальником перевозки почты. Очень любил свою работу, пропадал там днями и ночами: не мог уйти домой, пока не убедится, что все в идеальном порядке.

Каждый год 9 Мая мы вместе с ним ходили на возложение венков, отдавая дань памяти погибшим воинам. Вечером накрывали стол, обязательно с печеной картошкой и хамсой…

Это он научил нас любить свою страну, быть ответственными и честными людьми. Мы, его дети, внуки и правнуки, гордимся им и хотим быть на него похожими.

В. ЛАВРИЩЕВА,

дочь.

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