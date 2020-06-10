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Бессмертный полк

Чеканов Яков Васильевич

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Мой дед родился в деревне Танеевка Елецкого района. В 1941 году ему исполнилось 37 лет. В то время в его семье было 3 сына и 2 дочери, вместе с женой Татьяной ждали шестого ребенка.
Боевой путь в должности связиста дед прошел в составе 295-й стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Дошел до самого Берлина.
С войны он вернулся с пятью наградами. Первую медаль «За отвагу» получил за освобождение Ново-Любимовки в 1943 году и устранение прорывов на линии связи прямо во время боя. Вот как говорится об этом в наградных листах (на сайте «Подвиг народа»): «Смелому связисту тв. Чеканову не мешали ни бомбежка, ни обстрел артиллерии: он, презирая смерть, с ненавистью к фашизму пробирался от порыва к порыву и устранял их. Только в этом бою он устранил 6 порывов под огнем противника, но не допустил перебоев связи». Вторая медаль «За отвагу» была за взятие города Одессы в 1944 году: «В бою за город Одесса 9 апреля 1944 года тов. Чеканов под ураганным артиллерийским огнем противника своевременно навел связь от наблюдательного пункта командира батареи до огневой позиции минометов, в результате чего батарея разбила 4 дзота противника и подавила огонь 6 минометных батарей. В этом же бою от артиллерийского огня противника связь была порвана в 8 местах. Тов. Чеканов быстро устранил все порывы. Возвращаясь в батарею, он столкнулся с немцами, скрывавшимися в тылу нашего подразделения. Он не растерялся, завязал с ними бой, метким огнем автомата уничтожил всех фашистов».
За участие в Висло-Одерской операции (форсирование реки в районе крепости Кюстрин) дед был награжден орденом Красного Знамени: «В боях за расширение плацдарма на левом берегу реки Одер и его удержание тов. Чеканов под минометным огнем обеспечил бесперебойной связью наблюдательный пункт с огневыми позициями своих минометов. Только за один день боев 27 марта 1945 года тов. Чеканов устранил 40 порывов связи, что способствовало успешному выполнению боевых заданий командования». Помимо этих наград, у деда еще два ордена Отечественной войны.
Всю войну он хранил образ Казанской Божией Матери и, как считала бабушка, только поэтому не был ранен, а только контужен.
Сегодня вся наша большая семья (5 детей, 13 внуков, 19 правнуков, 10 праправнуков) помнит его и гордится им.
Т. ДОКИНА,
внучка.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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