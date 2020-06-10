новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Ченцов Дмитрий Петрович

0 0

С 16 октября 1941 года мой папа Дмитрий Петрович Ченцов служил в Красной Армии пулеметчиком в 1177-м стрелковом полку.
8 марта 1942 года, защищая от немцев Ростов-на-Дону, осколком мины был ранен в правую ногу. Его поездом отправили в госпиталь в г. Баку. Гангрена угрожала жизни отца, и сотрудники госпиталя телеграммой вызвали жену Наталью Селиверстовну, чтобы она дала письменное согласие на ампутацию. Операция прошла успешно, но правую ногу отняли полностью.
В мае 1942 года папа из госпиталя вернулся домой, в станицу Прочноокопскую Новокубанского района Краснодарского края. А летом фашистские войска оккупировали Кубань.
После освобождения станицы от гитлеровцев хата Ченцовых оказалась разбомбленной. Зиму с 1943-го по 1944 год они (папа, мама и двое малолетних детей) жили у соседки, у которой было шестеро деток, мал мала меньше.
Множество невзгод и бед довелось хлебнуть Д. П. Ченцову и его семье, но выжили, выстояли, не сломались.
После войны папа работал председателем ревизионной комиссии колхоза им. Кирова. Его не стало 23 октября 1973 года. Но родные и близкие хранят память о мужественном фронтовике и несгибаемом человеке.
Л. ЧЕНЦОВА,
дочь.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Чучунов Сергей Егорович

Чистяков Семен Павлович

Чижов Александр Никитович

Чижиков Петр Семенович

Чечурин Дмитрий Тихонович

1 из 71