Ченцов Дмитрий Петрович

С 16 октября 1941 года мой папа Дмитрий Петрович Ченцов служил в Красной Армии пулеметчиком в 1177-м стрелковом полку.

8 марта 1942 года, защищая от немцев Ростов-на-Дону, осколком мины был ранен в правую ногу. Его поездом отправили в госпиталь в г. Баку. Гангрена угрожала жизни отца, и сотрудники госпиталя телеграммой вызвали жену Наталью Селиверстовну, чтобы она дала письменное согласие на ампутацию. Операция прошла успешно, но правую ногу отняли полностью.

В мае 1942 года папа из госпиталя вернулся домой, в станицу Прочноокопскую Новокубанского района Краснодарского края. А летом фашистские войска оккупировали Кубань.

После освобождения станицы от гитлеровцев хата Ченцовых оказалась разбомбленной. Зиму с 1943-го по 1944 год они (папа, мама и двое малолетних детей) жили у соседки, у которой было шестеро деток, мал мала меньше.

Множество невзгод и бед довелось хлебнуть Д. П. Ченцову и его семье, но выжили, выстояли, не сломались.

После войны папа работал председателем ревизионной комиссии колхоза им. Кирова. Его не стало 23 октября 1973 года. Но родные и близкие хранят память о мужественном фронтовике и несгибаемом человеке.

Л. ЧЕНЦОВА,

дочь.

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