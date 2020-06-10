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Бессмертный полк

Чернышев Виталий Иванович

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Мой прадедушка прошел всю войну, приняв присягу в сентябре 1941 года. Служил разведчиком в 64-й бригаде тяжелой гаубичной артиллерии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». В Кенигсберге он и встретил Победу. Этот день в нашей семье — большой праздник. Виталий Иванович всегда получал много поздравлений и теплых пожеланий. Прадедушка работал на заводах «Гидропривод» и тракторных гидроагрегатов. А в свободное время любил поиграть на рояльной гармошке. У него две дочки, три внучки и трое правнуков. Помним и любим его! Наш прадед прожил 94 года.
Н. КОЛЬЧЕВСКИЙ,
правнук.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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