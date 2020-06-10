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Бессмертный полк

Черных Василий Лукьянович

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Мой брат родился в 1925 году в селе Рогатово Елецкого района (тогда еще Орловской области) в крестьянской семье.
Я его почти не помню. Как старшему ребенку в семье ему приходилось много работать, наравне со взрослыми. Всего же нас было пятеро детей. Василий учился в ремесленном училище в Ельце на плотника-столяра.
Восемнадцать Василию исполнилось в 1943 году, тогда его и призвали на фронт. За год до этого вернулся с войны наш отец Лукьян Михайлович. Он пришел израненным, тяжело больным человеком и вскоре умер.
Мой брат воевал в составе 134-й стрелковой Вердинской Краснознаменной дивизии. Ему пришлось участвовать в освобождении Белоруссии, Украины и Польши. До счастливого дня 9 мая 1945 года он не дожил. Сержант В. Л. Черных был убит в бою 15 августа 1944 года. Похоронен в Польше, в деревне Бжесце Казиметской волости.
Вот так оборвалась жизнь простого деревенского парня, одного из миллионов, которым не суждено было вернуться домой, обнять родных, создать семью, жить и трудиться на благо Родины.
О его боевом пути мне мало что известно. То немногое, что удалось узнать, я почерпнул, сделав запросы в архивы. Нет никаких сведений о том, был ли он чем-то награжден. Но для меня это значения не имеет. Я уверен, что мой брат Василий храбро сражался, и я очень им горжусь.
К сожалению, в семье не сохранилось ни одной его фотографии.
М. ЧЕРНЫХ,
брат.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#
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