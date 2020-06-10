Чечурин Дмитрий Тихонович

Мой папа родился в декабре 1919 года в деревне Хухлово Орловской области. Его отец (мой дед) пришел с финской войны с ранениями и вскоре умер. Пятеро детей остались с мамой: четыре сына и дочь. Все сыновья участвовали в Великой Отечественной. Один из них —Владимир — пропал без вести, другой пережил ужасы германских концлагерей.

Моего папу призвали на военную службу в 1939 году. На фронтах — с первого до последнего дня войны. Уволен в запас в июне 1947 года. Он был мастером-механиком авиационных приборов, в составе экипажа летал на самолетах, выполняя специальные задания.

Про войну отец рассказывал очень мало. Знаю только, что он не раз участвовал в забрасывании воздушного десанта в тыл врага. Однажды таким образом перебрасывались 19 девчат. Вышла неудача: как потом выяснилось, все они были убиты фашистами при приземлении. Несколько раз сбивали и самолет, на котором летел отец, он чудом остался жив.

После Победы папа еще 2 года служил в Румынии. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина».

В жизни он был очень скромным человеком. Ничего и нигде для себя не просил, удостоверением участника войны не козырял. Когда мама посылала его купить, к примеру, молоко без очереди, он никогда не пользовался льготой.

Мы, дети, гордимся отцом. Только не дожил он до сего времени, когда ветераны войны окружены большими почестями и заботой. Умер в 1988 году, когда ему было 68 лет.

Н. СУХОРУКИХ,

дочь.

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